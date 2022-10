Zur Eröffnung der Wildwochen gibt geschmorte Rehhaxe

Wenn ganz Espachweiler erfüllt ist vom Klang der Jagdhornbläser und viele dem Seegasthof zustreben, dann ist die Eröffnung der Ellwanger Wildwochen. Küchenchef Franz Bolz hatte wieder ein besonderes Wildessen vorbereitet, das BläserCorps spielte fleißig und gab so dem festlichen Abend ein „wildes“ Gepräge. Die Grußworte ließen die Ellwanger Wildwochen hochleben und die Besucher schwelgten in kulinarischen Genüssen.

So könnte man den Eröffnungsabend der Ellwanger Wildwochen im Seegasthof Espachweiler in Kürze beschreiben. Doch der Abend war weitaus mehr, als dass man ihn in ein paar Sätzen abtun kann. Um all dem einen richtigen musikalischen Rahmen zu geben, eröffneten die Mitglieder des BläserCorps Hegering Ellwangen unter der Leitung von Jürgen Vaas den Abend mit dem Jägermarsch Nummer drei. Hegeringleiter Florian Gaugler eröffnete mit seiner Rede den Eröffnungsabend der 17. Ellwanger Wildwochen. Er dankte der Familie Bolz für die Bewirtung und Citymanagerin Verena Kiedaisch, ohne deren Organisation vieles nicht so rund laufen würde, wie es dies tut.

Gaugler sprach mit Recht von einer Tradition und einem festen Bestandteil im Jahreskalender der Stadt und weit über die Grenzen hinaus. „Die Ellwanger Wildwochen sind bekannt für ihr hervorragendes Wildbret, das in den teilnehmenden Restaurants angeboten wird. Das Wild wird in den umliegenden Wäldern des Virngrunds waidgerecht erlegt und gelangt so zu den Gastronomen. Eine Kooperation, die in diesem Zusammenspiel wohl einmalig ist“, sagte Gaugler und er fügte hinzu, dass dadurch das Fleisch keine langen Transportwege hätte, es gesund, schmackhaft und bekömmlich sei. „Mehr Natur geht nicht“, rief er den vielen Besuchern zu.

Bürgermeister Volker Grab lobte die 17. Ellwanger Wildwochen als etwas ganz Besonderes und dankte ebenfalls der Familie Bolz für diesen wunderschönen Abend im Seegasthof. Acht Restaurants würden sich bei den Wildwochen beteiligen und der Seegasthof sei von Anfang an dabei. Grab freute sich über die Anzahl von vielen Jägern, denn ohne diese würde man gar nicht in den Genuss von solch edlen Speisen kommen, die in Küchenchef Franz Bolz und den anderen Gastronomen ihre Meister finden würden. Und Grab hatte auch noch eine Überraschung parat. „In diesem Jahr gibt es das erste Mal ein so genanntes Stempelbüchlein, in welchem man seine Besuche im jeweiligen Lokal bestätigen lassen kann. Den Feinschmeckern mit den meisten Stempeln winken nach der Auslosung Preise“, sagte er. Aber er ging noch weiter, als er sagte: „Der erste, der mir ein volles Stempelheft auf dem Rathaus vorlegt, den lade ich zum Essen in eines der teilnehmenden Lokale ein. Nutzen Sie diese Treuekarte und machen Sie die Ellwanger Wildwochen noch bekannter, sie haben es verdient“, sagte Grab. Karl Bux, Vorsitzender von Pro Ellwangen, hatte, so seine Worte, gar nicht mehr viel zu sagen, denn alles sei schon gesagt worden. Er dankte dem BläserCorps des Hegerings Ellwangen unter Leitung von Jürgen Vaas, er dankte den Jägern des Hegerings mit Leiter Florian Schenk und er dankte den Gastronomen und den Sponsoren, welche, alle zusammen, die Wildwochen erst möglich machen würden.

Das BläserCorps spielte das Signal „Zum Essen“ und dann wurde das Menü aufgetragen, das mit der Vorspeise Rehstrudel an bunten Blattsalaten eröffnet wurde. Als Hauptgang wurde eine geschmorte Rehhaxe mit Rotkohl und Semmelknödel serviert und als Dessert gab es ein Schokoladenmus und Heidelbeereis. Die Mitglieder des BläserCorps des Hegerings Ellwangen wurden nicht müde und spielten unter anderem die Signale „Sau tot“, „Reh tot“, den „Hessischen Jägermarsch“, „Zum Trinken“ oder „Jäger aus Kurpfalz“ und gaben so dem festlichen Abend ein jagdliches Gepräge.