Zunehmende Vermüllung: Landrat Bläse setzt auf Umwelterziehung

Wer sich an der Kreisputzte beteiligen möchte, kann sich dazu beim Bürgermeisteramt melden. Teilnehmen kann grundsätzlich jeder, egal ob Einzelperson, Gruppen, Vereine, Schulen oder Kindergärten. Die GOA übernimmt die Organisation und liefert Handschuhe sowie Sammelsäcke an die Städte und Gemeinden aus. Sie sorgt auch dafür, dass der eingesammelte Abfall abtransportiert und fachgerecht entsorgt wird. Falls das Wetter nicht mitspielt, ist der 26. März als Ausweichtermin vorgesehen.

Am Samstag, 19. März, ist es wieder so weit. Dann sollen Freiwillige das in Ordnung bringen, was andere täglich anrichten. Die 18. Kreisputzete steht auf der Agenda. Landrat Joachim Bläse hat die Schirmherrschaft für diese Aktion übernommen und ruft zu einer regen Teilnahme auf. „Jede helfende Hand wird benötigt“ heißt es in dem öffentlichen Aufruf. Wir sprachen mit dem Landrat über das Phänomen der zunehmenden Vermüllung des öffentlichen Raums und Strategien, wie man dieses Problem endlich in den Griff bekommen möchte.

Landrat Joachim Bläse. (Foto: Archiv)

Herr Bläse, Sie haben als Landrat für die Kreisputzete am 19. März die Schirmherrschaft übernommen und appellieren in dieser Funktion an die Bevölkerung, sich an der Aktion aktiv zu beteiligen. Dazu die erste Frage: Teilen Sie meinen Eindruck, dass der öffentliche Raum zunehmend vermüllt wird?

Tatsächlich beobachte ich auch mit großer Sorge seit Jahren eine Zunahme der Vermüllung unserer Landschaft. Bilder wie Fast-Food-Becher im Straßengraben, Müllsäcke vor Glas-, Dosen- und Altkleidercontainern, Scherben und Zigarettenkippen auf Spielplätzen gibt es leider auch im Ostalbkreis mittlerweile viel zu oft.

Was sind aus Ihrer Sicht die Gründe dafür? Mangelnde Umwelterziehung? Schlechte Kinderstube? Bequemlichkeit? Oder sind die Abfallgebühren im Ostalbkreis womöglich zu hoch?

Die Ursachen der zunehmenden Vermüllung sind vielfältig. Mangelnde Umwelterziehung, Bequemlichkeit, aber auch der vermehrte Einsatz von Einwegverpackungen oder eine fehlende Sozialkontrolle spielen hierbei eine große Rolle. Da den Bürgern im Ostalbkreis neben einem umfassenden Holsystem viele weitere Angebote, wie zum Beispiel auch die Abholung von Sperrmüll, des Gelben Sacks, von Altpapier, selbst Christbäumen kostenlos zur Verfügung stehen beziehungsweise über die Jahresgrundgebühr abgedeckt sind, ist die Höhe der Abfallgebühren meiner Meinung nach nicht der entscheidende Faktor.

Wie könnte man aus Ihrer Sicht diesem sogenannten Littering, also dem Wegwerfen von kleinen Mengen Abfällen entlang von Straßen, auf Park- und Rastplätzen, an Böschungen und Gewässern, aber auch an Wertstoffcontainern, wirksam entgegensteuern? Müssten empfindliche Geldstrafen, wie in anderen Ländern, her?

Es ist mir ein wichtiges Anliegen neben einer gesicherten und sauberen Abfallentsorgung, einen Schwerpunkt im Bereich Abfallvermeidung und Abfallsensibilität zu setzen. Diese Themen wurden bereits in der im Ostalbkreis gestarteten gemeinsamen Initiative „Saubere Ostalb“ aufgenommen.

Die meisten der gerauchten Zigaretten landen nicht im Aschenbecher, sondern auf dem Boden. Das stinkt unserer Redakteurin gewaltig.

Insbesondere sollen die Bürger, aber auch Kinder und Schüler, mit gezielter Öffentlichkeitsarbeit für die Themen Vermüllung und Müllvermeidung sensibilisiert werden. Kinder und Jugendliche sind leichter für Bewusstseins- und Verhaltensänderungen zugänglich als Erwachsene und tragen ihr Wissen in ihre Familien als Multiplikatoren hinein. Daher wurde eine Unterrichtskonzeption mit den Themenschwerpunkten Nachhaltigkeit und Abfallvermeidung entwickelt. Das Unterrichtsangebot wird von den Schulen im Ostalbkreis gut genutzt; die Rückmeldungen hierzu sind durchweg positiv.

Könnten mehr öffentliche Abfalleimer eventuell nicht auch helfen?

Das Angebot für die Entsorgung von Abfällen ist im Ostalbkreis bereits sehr komfortabel ausgebaut. Über die Abfalljahresgebühr, die von jedem Haushalt zu entrichten ist, sind weitere Leistungen, wie die Altpapiersammlung, die Vorhaltung von Wertstoffhöfen, das Problemstoffmobil, die Abfallberatung, die Grünabfuhr sowie die Sperrmüll- und Schrottsammlung abgegolten. Diese Einrichtungen sind jederzeit zugänglich und können von jedem in Anspruch genommen werden.

Reicht das? Oder müsste da nicht mehr passieren?. Man könnte doch zum Beispiel auch endlich den Datenschutz etwas lockern, um notorische Müllsünder identifizieren zu können, indem man an neuralgischen Punkten, wie Autobahnrasthöfen oder Wertstoffcontainern, Kameras aufstellt?

Der Einsatz einer Kameraüberwachung an neuralgischen Ablagestellen ist derzeit im Ostalbkreis nicht angedacht. Die Müllablagerung würde sich dann sehr wahrscheinlich nur auf andere Bereiche verlagern. Um bei den Containerstandorten ein sauberes Erscheinungsbild zu erreichen, wurden im Rahmen der gemeinsamen Initiative „Saubere Ostalb“ im Kreisgebiet 20 Unterflurcontainerstandorte für Glas und Dosen installiert. Rückmeldungen aus diesem Pilotprojekt sind bislang durchweg positiv und die Möglichkeit der Installation weiterer Unterflurcontainerstandorte wird derzeit überprüft. Ergänzend hierzu soll weiterhin der Schwerpunkt auf eine stärkere Sensibilisierung der Bürger für eine saubere Ostalb gesetzt werden, mit dem klaren Ziel, illegale Müllablagerungen künftig zu vermeiden.