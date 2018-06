Eine Zumba-Party findet am Samstag, 16. Juni, von 18 bis 22 Uhr in der Kalthalle am Wagnershof statt. Zehn Trainer sind bei dem Charity-Event für die Radio-7-Drachenkinder dabei.

Karten gibt's im Vorverkauf zu 15 Euro, erhältlich bei Zumba Bine beim Dance'n'Sweat unter Telefon 0174 / 4418882, an der Abendkasse kosten die Karten 18 Euro.