Zum zweiten Mal in Folge gibt es in Ellwangen eine „Vesperkirche zum Mitnehmen“

Zum zweiten Mal in Folge gibt es in Ellwangen – wie schon im Frühjahr – coronabedingt und aufgrund der steigenden Infektionszahlen eine Vesperkirche zum Mitnehmen. Das Organisationsteam, das aus Vertretern der evangelischen und der katholischen Kirchengemeinden und Mitarbeitern von Caritas und Diakonie besteht, hat das so beschlossen. Die Vesperkirche findet vom Montag, 8. November, bis Freitag, 12. November im Jeningenheim statt.

Bei den Vesperkirchen zeigt sich, dass die Corona-Pandemie noch lange nicht ausgestanden ist, so auch in Ellwangen. Während die ökumenische Vesperkirche im Herbst 2020 aufgrund der Corona-Pandemie total ausfallen musste, gibt es jetzt wieder eine Vesperkirche zum Mitnehmen.

Wie der evangelische Pfarrer Martin Schuster auf Anfrage der „Ipf- und Jagst-Zeitung/Aalener Nachrichten“ mitteilte, wird es vom 8. bis 12. November täglich von 11.30 bis 12.30 Uhr im Saal des Jeningenheims ein Essen zum Warmmachen und einen geistlichen Impuls zum Mitnehmen geben.

Ermutigt hat uns auch der Erfolg in der Kar- und Osterzeit im vergangenen Frühjahr. Pfarrer Martin Schuster

„Ermutigt hat uns auch der Erfolg in der Kar- und Osterzeit im vergangenen Frühjahr“, unterstreicht Schuster. „Diese erste Vesperkirche zum Mitnehmen war gut besucht, und wir konnten täglich zwischen 50 und 70 Essen ausgeben.“

Ausgegeben werden die Mahlzeiten in wiederverwertbaren Gefäßen, wie Schuster erläutert. Das Essen werde von der lokalen Gastronomie zubereitet. Im Jeningenheim wird auf die Hygienevorschriften und die Einhaltung der Masken- und Mindestabstandspflicht geachtet. So wird mit einem separaten Eingang und einem separaten Ausgang eine Art Einbahnstraße eingerichtet. „Wir wollen keine 3-G-Regeln aufstellen und kontrollieren“, sagt Pfarrer Schuster dazu.

„Eingeladen sind Menschen, die dieses Angebot gern für sich in Anspruch nehmen“, sagt Schuster weiter. Auf diese Weise wollten die Verantwortlichen der Vesperkirche mit den Menschen in Kontakt bleiben. „Wir hoffen, dass das Angebot als Zeichen des Aneinanderdenkens in Anspruch genommen wird.“

Menschen zu helfen, die in Armut leben, die einsam sind, die häufig nichts und niemanden haben, ist ein selbstverständliches Gebot der Nächstenliebe. Schirmherrin Gerlinde Kretschmann

Schuster hofft, dass die ökumenische Vesperkirche in absehbarer Zeit wieder so stattfinden kann, „wie wir es noch vor zwei Jahren gehalten haben“. Zum Auftakt der Vesperkirche wird in Verbindung mit der Eröffnung der Friedensdekade ein Gottesdienst am Sonntag, 7. November, um 9.30 Uhr in der Basilika gefeiert.

Die Schirmherrin der Vesperkirche in Baden-Württemberg, Gerlinde Kretschmann, hebt in ihrer Grußbotschaft das Engagement der Ehrenamtlichen hervor, durch das Betroffene „in vielen Gemeinden im Land nicht nur ein warmes Essen, sondern insbesondere auch menschliche Nähe und Zuwendung“ bekämen.

„Menschen zu helfen, die in Armut leben, die einsam sind, die häufig nichts und niemanden haben, ist ein selbstverständliches Gebot der Nächstenliebe, an das gar nicht oft genug erinnert werden kann“, sagt sie. „Die Vesperkirche steht wie kaum eine andere Einrichtung für diese Botschaft.“