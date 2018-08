Zum neuen Schuljahr ist der Kreisverkehr in Ellwangen fertig

Die letzte Asphaltschicht fehlt noch, die Markierungen müssen noch aufgebracht und Bäume gepflanzt werden. Aber sonst ist der Kreisverkehr bei den Stadtwerken fast fertig. Pünktlich zum Schulbeginn wird er für den Verkehr frei gegeben.

Die Ellwanger werden sich umgewöhnen müssen. Nicht nur, weil die Kreuzung Bahnhofstraße / Gerhard-Hauptmann-Straße / Daimlerstraße nicht mehr da ist. Sondern auch, weil sich Rad- und Autofahrer die Straße im Bereich des Kreisverkehrs teilen werden. Dazu wird ein Radweg mit 1,50 Meter Breite markiert. Die Straße selbst ist weitere 2,50 Meter breit. Es wird also eng, Autofahrer können nicht überholen.

Das ist Absicht. „Das ist bewusst aus Sicherheitsgründen so gemacht“, sagt Marco Pilenza, Leiter des Tiefbauamts. Die Stadt folgt damit Richtlinien und Empfehlungen des ADAC. Radler, die vom Bahnhof kommen, fahren also auf der Straße durch den Kreisverkehr und biegen kurz danach auf den gemeinsamen Geh- und Radweg Richtung Siemensbrücke ab. In die andere Richtung funktioniert es ähnlich.

Direkt vorm Kreisverkehrwird es eng

Eng wird es direkt vorm Kreisverkehr, weil dort Querungshilfen, quasi Verkehrsinseln für Fußgänger, die Straße schmaler machen. Auch da beschreitet die Stadt neue Wege. Die Bordsteine wurden nicht in ein Fundament gesetzt, sondern auf den Asphalt geklebt. Dafür haben die Arbeiter am Samstag eine Extraschicht eingelegt. Das Kleben geht schneller und ist billiger, erklärt Pilenza. Bisher musste für das Betonfundament der Randsteine die untere Asphaltschicht wieder aufgefräst werden. Das entfällt. Die tragende Asphaltschicht wird die Randsteine dann zusätzlich festhalten.

Die Überwege für Fußgänger sind vier Meter breit. Sie bekommen spezielle Randsteine für Rollstuhlfahrer und Sehbehinderte, die daran erkennen können, wo sie sicher über die Straße kommen. Für Blinde sind die Randsteine sechs Zentimeter hoch, damit sie erkennen, dass sie wieder auf dem Gehweg sind. Für Rollstuhlfahrer sind sie dagegen auf null abgesenkt, damit der Übergang Gehweg / Straße leicht wird. Darüber dürften sich dann auch Eltern mit Kinderwagen und ältere Menschen mit Rollator freuen.

In die Verkehrsinseln und an dem Abzweig der Bahnhofstraße in Richtung Varta werden noch Bäume und Büsche gepflanzt. Um die 100 Kubikmeter Humus sind dafür angeliefert und eingebaut worden. Bei den Bauarbeiten sind Leerrohre fürs schnelle Internet mitverlegt worden. Der Kreisverkehr bekommt eine moderne LED-Lichttechnik, die so eingestellt wird, dass keine Schatten entstehen, damit auch in der dunklen Jahreszeit keine Fußgänger übersehen werden.

Die letzte Asphaltschicht wird ab 28. August aufgebracht

Im Moment wirken die Bordsteine noch sehr hoch. Das ändert sich, sobald die letzte Asphaltschicht aufgetragen ist. Sie soll in zwei Wochen, am 28. und 29. August, aufgebracht werden, sagt Marco Pilenza, Leiter des Tiefbauamts. Ein paar Tage später wird dann die Markierung gemacht. Der Kreisverkehr wird aber erst freigegeben, wenn auch die Gehwege asphaltiert sind und das Fundament für die Kreiselkunst gelegt ist. Das soll in der letzten Ferienwoche passieren. An der Sperrung stören sich jetzt schon die wenigsten Autofahrer, die meisten fahren einfach mitten durch die Baustelle.

Die Kreiselkunst wird von den Stadtwerken bezahlt und verweist mit symbolischer Flamme und Wasser auf deren Geschäftsfelder.

Gebaut wird der Kreisverkehr wegen des neuen Geschäftshauses samt tegut-Supermarkt und Parkdecks auf der ehemaligen Panzerverladerampe. Ohne wäre eine Andienung des Geschäfts für Lieferverkehr nur schwer zu realisieren gewesen und auch das Parkhaus wäre schwer zu erreichen gewesen. Gekostet hat der Kreisverkehr rund 620 000 Euro, dafür bekommt die Stadt aber rund 50 Prozent Zuschüsse. Wann der Bau des Geschäfsthauses beginnt, ist offen, er beginnt jedenfalls nicht direkt im Anschluss, sagt Olaf Thielke vom Presseamt der Stadt. Als das Projekt im November 2017 vorgestellt wurde, hieß es, der Bau solle im Frühjahr 2018 beginnen, die Eröffnung des Supermarkts sei im ersten Quartal 2019 geplant.