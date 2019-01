Zukunftspläne für das K&L-Gebäude

Das Aus für die K&L-Filiale in Ellwangen Ende April ist beschlossen. Das Mutterunternehmen befindet sich seit Anfang des Jahres im Insolvenzverfahren und hatte bereits vergangenen Oktober Schließungen angekündigt. Für das Geschäftshaus in Ellwangen gibt es bereits Zukunftspläne.

Auch wenn er von der Schließung erst aus der Zeitung erfahren habe, zeigt sich der Besitzer des Gebäudes in der Spitalstraße Bernd Habelt nicht überrascht. „Das war zu erwarten. Wir hatten bereits Anfang des Monats mit K&L Kontakt. Da wurde uns schon angekündigt, dass eine Schließung möglicherweise im Raum steht.“ Daher hätten er und seine Familie sich bereits Gedanken über die weitere Nutzung der Räumlichkeiten gemacht.

Bereits im Oktober des vergangenen Jahres wurde über einen Verkauf des Geschäftshauses Schmiedstraße 10 spekuliert. Und auch jetzt präferiert Habelt, der auch ein Modehaus in Dinkelsbühl, betreibt einen Verkauf der Immobilie. „Wir haben in unserer Familie so viel bauliches Engagement in Dinkelsbühl, das ein Verkauf in Ellwangen für uns einfach eine Entlastung wäre.“

Erster Stock könnte zu Büros und Wohnungen umgebaut werden

Am liebsten wäre ihm jedoch, wenn der Investor das Gebäude so nutzen würde, wie er es sich bereits in einem neuen Konzept überlegt habe. „Wir sind uns durchaus bewusst, dass eine Verkaufsfläche von 2000 Quadratmeter auf zwei Etagen nur schwer zu vermieten ist.“ Daher sollte nach der neuen Idee von Habelt nur die Verkaufsfläche im Erdgeschoss mit 1000 Quadratmetern beibehalten und der erste Stock zu Büroräumen oder Wohnungen umgebaut werden.

Sollte kein Käufer gefunden werden, könnte die Familie Habelt diese Umbauten auch selbst vornehmen. Wichtig ist Habelt aber zunächst einmal, dass in das Haus „eine ordentliche Nutzung reinkommt, die zum Wohl der Stadt beiträgt.“

Grab fordert ein „Gesamtkonzept für die Innenstadt“

Ellwangens Bürgermeister Volker Grab kündigte im Gespräch mit der Ipf- Und Jagst Zeitung/Aalener Nachrichten für die nächste Woche Gespräche mit Bernd Habelt und zuständigen Maklern an. Er verstehe zwar, dass die Vermietung einer derart großen Verkaufsfläche durchaus schwierig sei, aber sie sei keinesfalls unattraktiv. „Das hat ja auch die erfolgreiche Vermietung der Geschäftsräume am Fuchseck an die Handelskette Tedi gezeigt.“ Die Verkaufsfläche dort beträgt rund 1300 Quadratmeter auf zwei Etagen.

Das K&L scheiterte, lag laut Grab nicht an einer irgendwie unattraktiv gearteten Lage, sondern schlicht und einfach an der allgemeinen Krise in der Textilbranche. „In Ellwangen gilt es jetzt einfach ein erfolgreiches Gesamtkonzept für die Innenstadt zu entwickeln“, so Grab. Er plädiert bereits bei der Vorvermarktung für eine viel offensivere Herangehensweise als bisher.