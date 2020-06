Zug kollidiert mit 250 Kilogramm schweren Heuballen

Ein Regionalzug hat am Mittwoch gegen 17.30 Uhr auf Höhe Giengen an der Brenz einen ungefähr 250 Kilogramm schweren Heuballen erfasst.

Nach derzeitigen Erkenntnissen kam der Heuballen offenbar während der Feldarbeiten eines 75-jährigen Landwirts an einem Hang ins Rollen und blieb mitten im angrenzenden Gleisbereich liegen. Der Lokführer eines herannahenden Regionalzuges aus Richtung Stuttgart leitete zwar umgehend eine Schnellbremsung ein, konnte jedoch einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern.

Am Zug entstand wohl nur deshalb kein größerer Schaden, da dem Steuerwagen eine massive Lok vorausgesetzt war. Da an dieser Lok lediglich ein geringer Sachschaden festzustellen war, konnte die Bahn die Fahrt später fortsetzen. Keiner der Fahrgäste wurde durch den Vorfall verletzt. Die Bundespolizei ermittelt nun wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr.