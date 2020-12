Züchter aufgepasst: Die Pferdeprämierung wird digital

plus Mehr Lesevergnügen:

Unsere Plus-Inhalte Dieser Inhalt steht normalerweise exklusiv für unsere Plus-Abonnenten zur Verfügung. Für Sie ist er frei. Jetzt lesen

Hufgeklapper, Pferdewitze und eine richtig gute Portion Kutteln – darauf will niemand verzichten. Schon gar nicht am Kalten Markt. Und in Corona-Zeiten? Auch dann nicht! Die „Ipf- und Jagst-Zeitung / Aalener Nachrichten“ holen deshalb zusammen mit der Stadt Ellwangen die Pferdeprämierung ins Internet. Wie das funktioniert? Ganz einfach: Pferdezüchter werden aufgerufen, Fotos ihrer Pferde einzureichen. User von schwäbische.de haben dann die Wahl und können für die einzelnen Pferde abstimmen. Auf die Besitzer der Pferde mit den meisten Stimmen sowie auf ausgeloste Voting-Teilnehmer warten hochwertige Preise, darunter eine Jahreseintrittskarte ins Ellwanger Wellenbad, oder ein Ellwanger Geschenkgutschein. Schicken Sie das Bild Ihres Pferdes einfach als jpg an die Mailadresse pferde-voting@schwaebische.de. Einsendeschluss ist der 5. Januar, das Voting läuft vom 8. bis 12. Januar. Archiv-Foto: Thomas Siedler