Zu viele Laster in Röhlingen unterwegs

Die Ergebnisse der Verkehrszählung in der Ortsdurchfahrt von Neunstadt hat Bürgermeister Volker Grab im Ortschaftsrat Röhlingen vorgestellt. Das Verkehrsaufkommen hält sich nach Ansicht der Stadt in vertretbarem Rahmen. Der Ortschaftsrat hat vorgeschlagen, die Verkehrszählung fortzuführen und der Verkehrsschau eine Tonnagenbegrenzung für die Durchfahrt von Lastwagen durch Neunstadt vorzuschlagen.

Die Einwohner von Neunstadt klagen über zu viel Verkehr. Deshalb wurde an der Ronholzstrasse und der Schlierbachstrasse gemessen. Das Verkehrsaufkommen liege in absoluten Zahlen im vertretbaren Rahmen, sagte Grab. Es gebe keine gravierenden Ausreißer. Gezählt wurde an vier beziehungsweise drei Tagen im Oktober. Das Verkehrsaufkommen in der Schlierbachstraße lag zwischen 390 bis 497 Fahrzeugen. Zehn bis 16 Prozent davon entfielen auf den Schwerlastverkehr. In der Ronholzstrasse wurden 618 bis 663 Fahrzeuge am Tag gezählt. Hier lag der Schwerlastanteil mit 15 bis 19,8 Prozent etwas höher.

„Oft fühlt sich die subjektive Wahrnehmung beim Verkehr ganz anders an“, sagte Grab. Doch auch er hielt den Anteil des Schwerlastverkehrs für zu hoch. Viele Lastwagenfahrer nutzen die Strecke durch Neunstadt als Abkürzung ins Industriegebiet. Das sei nicht im Sinne des Erfinders. Dafür seien extra Anlieferstrassen angelegt worden, ärgerte sich Ortsvorsteher Peter Müller.

Auf dem Navi eine Abkürzung ins Industriegebiet

Solange aber in der Ortsdurchfahrt Neunstadt die Tonnage nicht begrenzt sei, würden die Navigationsgeräte diese Straße wohl weiter als kürzeste Strecke ins Industriegebiet anzeigen.

Deshalb will der Ortschaftsrat den Verkehr weiter zählen lassen. Darüber hinaus wird eine Tonnagenbeschränkung zwischen der L1060 und K3223 gefordert. Darüber entscheidet eine Verkehrsschau. Diese hatte im Mai 2015 das Thema schon mal behandelt. Damals war die Tonnagebegrenzung abgelehnt worden. Auch weil beide Straßen keine nennenswerten Unfallschwerpunkte sind. Rechtliche Voraussetzungen für eine Tonnagenbeschränkung seien aber Verkehrssicherheit, Lärmschutz, Gefahrenmomente und sonstige Beeinträchtigungen.

„In den letzten Jahren, hat sich aber viel im Industriegebiet Neunheim geändert, so dass auch die Voraussetzungen andere sind“, sagte Müller. Die Verwaltung wird das Thema bei der nächsten Verkehrsschau nochmals einbringen.