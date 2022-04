Zu Tode gequältes Kind: Mordanklage wird vor Gericht wegen Totschlags verhandelt

Was ist eigentlich mit der Mutter? Diese Frage beschäftigt vor allem User in den sozialen Medien. „Beim Landgericht ist kein Prozess gegen die Mutter des Kindes anhängig“, gibt Pressesprecher Heiko Baumeister Auskunft. Möglich sei aber, dass die Ermittlungen gegen die Frau noch laufen würden. Baumeister verweist an die Staatsanwaltschaft. Diese war am Montag jedoch nicht zu einer Stellungnahme zu erreichen.