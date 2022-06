Zoe Linder glänzt bei der „Big Challenge“

106 begeisterte Schüler der Mittelhofschule haben mittlerweile zum vierten Mal am Englischwettbewerb „The Big Challenge“ teilgenommen und ein gutes Ergebnis erzielt.

Mitte Mai haben neben den Schülern der Mittelhofschule mehr als 260 000 Schülerinnen und Schüler deutschlandweit an dem Englischwettbewerb teilgenommen. Alle Teilnehmer der „Big Challenge“ mussten ihre Kompetenz im Fach Englisch unter Beweis stellen und erhielten daraufhin verschiedene Sachpreise sowie ein Zertifikat. Die Jahrgangsstufenbesten wurden besonders ausgezeichnet und von der Schulleitung geehrt. Zoe Linder (5a) wurde mit 280,25 von 350 zu erreichenden Punkten Jahrgangsstufenbeste der Fünftklässler und erzielte zugleich die höchste Punktzahl aller teilnehmenden Mittelhofschüler. In ganz Baden-Württemberg wurde sie mit dieser Punktzahl Siebtplatzierte und landete deutschlandweit auf Platz 87 aller teilnehmenden Fünftklässler. Silas Hägele (6b) erzielte das beste Resultat aller teilnehmenden Sechstklässler und Tomislav Abramovic (7a) gewann den Wettbewerb der siebten Klassen. Amylee Seichter (8b) war die beste Schülerin aus Klasse 8 und aus der Klasse 9a stach Dennis Cankurtaran heraus und holte sich den Gesamtsieg in seiner Klasse.

Alle teilnehmenden Schüler waren sichtlich begeistert von dem Wettbewerb und der Preisverleihung und haben ihre Teilnahme für „The Big Challenge“ im nächsten Jahr bereits zugesagt.