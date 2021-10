Zittern bis zu letzten Sekunde – Merlins mit 77:81

Zum zweiten Spieltag des FIBA Europe Cups haben die Basketballer der HAKRO Merlins Crailsheim am Mittwoch Tsmoki Minsk aus Weißrussland empfangen. Ein historischer Abend, denn es war der erste internationale Auftritt der Zauberer auf heimischen Parkett.

Knapp 2 000 Zuschauer waren in die Arena Hohenlohe gekommen, um diesen Moment gemeinsam zu feiern. Die Gäste reisten mit einem Sieg aus dem ersten Spieltag gegen die Griechen BC Peristeri nach Ilshofen, wo sie gegen die HAKRO Merlins Crailsheim um die Tabellenführung der Gruppe G kämpften. Die Anfangsphase begann ausgeglichen, zum Ende des ersten Viertels konnte sich Tsmoki Minsk jedoch zum ersten Mal etwas absetzen. Ihre Führung bauten die Weißrussen anschließend bis zur Halbzeit weiter aus. Im dritten Abschnitt folgte eine starke Ausholjagd der Zauberer, die sich am Ende jedoch nicht selbst belohnen konnten und die Partie mit 77:81 verloren. Neben TJ Shorts II (17) punkteten auch Bogdan Radosavljevic (16), Fabian Bleck (14) und Terrell Harris (10) zweistellig. „Gratulation an die Mannschaft aus Minsk, die das Spiel aufgrund von drei besseren Vierteln gewonnen hat. Wir haben in der ersten Halbzeit mit zu viel Respekt gespielt, teilweise auch zu relaxed gewesen, wenn wir den Ball bekommen haben und gezögert, Verantwortung zu übernehmen“, sagte Merlins Headcoach Sebastian Gleim nach der Partie.