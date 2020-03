Sarah Begerow und Helene Maneth, Viertklässlerinnen der Sankt-Georg-Grundschule Schrezheim, haben Bernd Finkbeiner, den Vorstand der VR-Bank Ellwangen, interviewt.

Herr Finkbeiner, welche Ausbildung haben Sie gemacht?

Ich bin seit 1994 bei der VR-Bank und habe zunächst eine Ausbildung zum Bankkaufmann gemacht. Ich habe mir den Beruf ausgesucht, weil er abwechslungsreich ist und man Menschen helfen kann: manche wollen Geld anlegen, manche brauchen Kredite und andere wollen für den Führerschein sparen. Später habe ich mich zum Diplombankbetriebswirt fortgebildet.

Seit wann gibt es die VR-Bank?

Die VR-Bank gibt es seit über 150 Jahren. Erste Genossenschaftsbanken wurden von Friedrich Wilhelm Raiffeisen gegründet in einer Zeit, die schwierig für Landwirte war. In einer Notlage konnten die Bauern dann Geld aufnehmen. Die Volksbanken hat Hermann Schulze-Delitsch gegründet. Heute betreuen wir 36 500 Kunden. Wir haben 157 Mitarbeiter in 17 Abteilungen. Die Kundenberatung ist die größte Abteilung mit etwa 60 bis 70 Mitarbeitern.

Was ist eine Genossenschaft?

Eine Genossenschaft ist eine ‚Gemeinschaft Vieler‘. Wir als Bank sind eine Genossenschaft und haben 20 000 Mitglieder, denen die Bank gemeinsam gehört. Diese Mitglieder können bei Entscheidungen mitbestimmen, der Vorstand kann nicht alles alleine festlegen.

Welche Vorteile hat ein Konto für Kinder?

Heute heißt ein Kinderkonto „VR-MeinKonto‘. Mit einem solchen Konto können Kinder ihr Taschengeld sparen und Punkte sammeln. Wenn sie genug Punkte haben, können sie diese für ein Geschenk einlösen.

Welche sozialen Einrichtungen unterstützt die Bank?

Unsere Bank unterstützt Schulen, Kindergärten und Kinderheime. An Pflegeeinrichtungen haben wir 13 weiße Autos verschenkt.

Wie viel Kredit kann man höchstens aufnehmen?

Das ist gesetzlich geregelt. Die VR-Bank kann bis zu 12,5 Millionen Euro an einen Kunden verleihen. Aber nur große Unternehmen brauchen so viel Geld. Wenn noch höhere Kredite benötigt werden, können wir uns mit einer anderen Bank zusammentun.