Ellwangen-Schrezheim (zt) - Im Februar hat eine Voltigierturnier-Gruppe in Göggingen an einem Voltigierturnier teilgenommen. Sophia Blank, Viertklässlerin an der Sankt-Georg-Schule Schrezheim, hat für den „Zeitungstreff 2019“ einen Bericht verfasst.

Sechs Mädchen und ein Junge in einer Gruppe

In dieser Gruppe sind sechs Mädchen und ein Junge. Die Gruppe und Sophia Blank trainieren immer in Hinterlengenberg in der Pferdehalle, immer mittwochs und freitags, am Mittwoch von 18 bis 19 Uhr, am Freitag von 19 bis 20 Uhr. Wenn die Gruppe für ein Voltigierturnier übt, überlegen die Trainerinnen immer, wer welche Übung machen kann. Wenn sie sich was ausgedacht haben, probiert jeder Teilnehmer die Übung. Bis alles sitzt, muss intensiv trainiert werden.

Beim Turnier ist dann höchste Konzentration angesagt. Zuerst müssen die Kinder einlaufen und dann verbeugen sie sich. Als erste Programmpunkt sind Pflichtübungen dran, das sind Einzelübungen, und anschließend Kür, das sind Zweierübungen. Pflichtübungen sind zum Beispiel „Fahne“ und „Grundsitz“, Kürübungen heißen zum Beispiel „Nadel“ oder „Radwende“.

Wenn die Kinder zum Voltigierturnier gehen, treffen sie sich meist zwei oder drei Stunden vorher, um sich umzuziehen, zu frisieren und nochmals zu proben.

Mit Beginn des Turniers laufen die Teilnehmer ein, turnen ihre Pflicht- und dann Kürübungen. Anschließend laufen sie wieder aus. Beim Turnier in Göggingen hat die Gruppe den fünften Platz belegt und hatte viel Spaß.

Jeder turnte seine Übung konzentriert. Allerdings hatte ein Junge einen kleinen Unfall. Er fiel aber nicht vom Pferd und verletzte sich nicht.