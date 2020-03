Zeitungstreff: Schulfasching an der Schöner-Graben-Schule

Holla, die Waldfee, ein Bärchen, ein Lichtmann, Mickey Mouse, Tiger, Glitzerfrau, Engel – beim Schulfasching an der Ellwanger Schöner-Graben-Schule war einiges geboten. Die Schüler der Klasse 6/7 haben für den „Zeitungstreff 2020“ einen Bericht geschrieben.

Am letzten Schultag vor den Fachingsferien fand an der Schöner-Graben-Schule der traditionelle Schulfasching statt. Schüler und Lehrer kamen kostümiert in die Schule. Die Party startete um 8.33 Uhr und endete um 10.33 Uhr.

Wie immer wurde die Faschingsparty von der SMV (Schülermitverantwortung) organisiert. Spiele, Tanz zu Faschingsmusik und die Kostümprämierung sorgten für eine gute Stimmung. Auch für das leibliche Wohl war gesorgt. Zum Essen gab es Leberkäswecken, Schokokusswecken und zum Trinken war Fanta bereit gestellt.