Am letzten Schultag vor den Faschingsferien ist Schulfasching an der Sankt-Georg-Schule in Schrezheim. Emily Köhle und Lucie Wucherpfennig, Viertklässlerinnen der Schule, haben sich für den „Zeitungstreff 2019“ informiert.

Alle Kinder kommen verkleidet zur Schule. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt und es gibt viele tolle Kostüme. Die Schüler dürfen an diesem Tag auch Spiele mitbringen.

In der vierten Stunde holen die Viertklässler die restlichen Klassen mit einer Polonaise ab. Dieser lange Zug wird zum Musiksaal geführt. Bereits seit einigen Wochen wird von jeder Klasse ein Programmpunkt – meistens ein Tanz – vorbereitet. Auch der Chor übt drei Lieder ein, so dass es ein kleines Programm gibt.

Im Musiksaal angekommen, zeigt jede Klasse ihren Faschingstanz oder trägt Witze oder Zungenbrecher vor. Wenn ein Tanz zu Ende ist, tanzt die ganze Schule den Tanz nach.

Am Schluss tanzt die ganze Schule zu Faschingsliedern. Jetzt dürfen die Kinder wieder in ihre Klassen gehen und Spiele spielen.