Seit einigen Jahren kann man seinen Bundesfreiwilligendienst an der Grundschule Sankt Georg in Schrezheim machen. In diesem Schuljahr leistet Jacqueline Ruff ihren Dienst an der Schule. Fiona und Jakob aus der vierten Klasse haben sie für den Zeitungstreff interviewt.

Wie sind Sie auf die Idee gekommen, Bundesfreiwilligendienstlerin zu werden oder wollten Sie zunächst etwas anderes machen?

Ich habe im Frühjahr 2019 das Abitur gemacht. Zuerst überlegte ich, gleich zu studieren, dann dachte ich, dass es auch gut ist, zunächst ein praktisches Jahr vor Beruf oder Studium zu machen. Ein Freund hat das auch gemacht und ihm hat es gut gefallen.

Was haben Sie hier an unserer Schule für Aufgaben?

Vormittags bin ich in den Klassen – Hausaufgaben kontrollieren, den Kindern helfen, Fragen beantworten und den Lehrer unterstützen, zum Beispiel wenn gebastelt wird. Ansonsten liegen meine Aufgaben in der Betreuung vor dem Unterricht und am Nachmittag bei der Hausaufgabenbetreuung mitarbeiten. Das heißt, bei den Hausaufgaben unterstützen und manchmal für Klassenarbeiten beim Lernen helfen. Ebenso helfe ich in der Mensa beim Mittag-essen.

Was macht Ihnen am meisten Spaß in der Schule?

Mir macht die Betreuung am meisten Spaß. Mir gefällt es, viele neue Menschen kennenzulernen und mit den Kindern zu spielen und zu arbeiten. Schön ist auch, dass jeder Tag anders ist. Dieses Jahr ist eine gute Erfahrung für mich, vor allem im kommunikativen Bereich.

Wie viele Stunden pro Tag müssen Sie ungefähr arbeiten?

Zwischen acht und neun Stunden muss ich täglich arbeiten.

Wollen Sie danach Lehrerin werden oder Lehramt studieren?

Das weiß ich noch nicht.

Wurden Ihre Erwartungen an den Job erfüllt und ist Ihr Arbeitstag abwechslungsreich?

Ja, ich bin durchaus zufrieden mit meiner Entscheidung, den Bundesfreiwilligendienst an der Sankt-Georg-Schule zu absolvieren. Jeder Tag ist anders und es warten immer neue Überraschungen auf mich – langweilig ist es nie.

Dürfen Sie manchmal unterrichten?

Nein, aber seit Februar biete ich eine Englisch-AG für die Zweitklässler an.

Ist es abwechslungsreich hier an der Sankt-Georg-Schule zu arbeiten?

Was möchten Sie nach dem Jahr machen und was konnten Sie für Ihr späteres Leben hier lernen?

Ich möchte wahrscheinlich nach dem Jahr an der Sankt-Georg-Schule in Schrezheim Kommunikationsmanagement studieren, aber ich überlege noch. Für mich war das Jahr sehr gewinnbringend. Viele gute und wichtige Erfahrungen konnte ich hier sammeln. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht und mir wird es auf jeden Fall für meinen weiteren Weg helfen. Ich habe gelernt, selbstbewusst aufzutreten, mich durchzusetzen, Geduld zu haben und im Team zu arbeiten und zu planen.