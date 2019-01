„Zeitungstreff 2019“: Erfolgsgeschichte für alle Teilnehmer

Der „Zeitungstreff“ der „Aalener Nachrichten / Ipf- und Jagst-Zeitung“ bleibt eine Erfolgsgeschichte. Nun ist das Schulprojekt in den Räumen der EnBW ODR in Ellwangen in seine 18. Auflage gestartet. Gut 30 Schulen und fast 550 Schüler werden sich in den kommenden Wochen mit der Zeitung beschäftigen. Und nicht nur das: In digitalen Zeiten will der „Zeitungstreff“ vor allem die Medienkompetenz der Schülerinnen und Schüler fördern.

„Ein wichtiges Thema“, wie Ulrich Geßler, Redaktionsleiter der „Aalener Nachrichten / Ipf- und Jagst-Zeitung“ bei der Eröffnungsveranstaltung sagte. Zuvor hatte im Namen der Hausherren Sebastian Maier, Personalleiter der EnBW ODR, die „Zeitungstreff“-Gäste begrüßt. Er war sich sicher: „Dieses Projekt ist befruchtend für alle Partner.“

Schüler an die Medien heranführen

Auf den Wandel in der Medienbranche – Stichwort Digitalisierung – ging anschließend Ulrich Geßler von den „Aalener Nachrichten / Ipf- und Jagst-Zeitung“ ein. Die beiden Tageszeitungen testen in diesem Bereich ganz erfolgreich, erklärte er, es sei aber immer eine Gratwanderung zwischen Geschwindigkeit und Fake News, „eine große Herausforderung“ an die Journalisten. „Auch deshalb ist der ,Zeitungstreff’ wichtig“, so Geßler, um zukünftige Leser in jungen Jahren an die Medien heranzuführen und zu zeigen, „wie ein Medienhaus tickt“.

Wichtige Partner: Lehrer und Schüler

Holger Kreuttner von der Kreissparkasse Ostalb, einem der drei Partner des Projekts, freute sich: „Wir sind, mit kurzen Unterbrechungen, von Anfang an dabei.“ Wichtigste Partner seien aber die Lehrer und vor allem die Schüler: „Ohne sie wäre der ,Zeitungstreff’ gar nichts.“ Die EnBW ODR bietet den Schülern wieder ihren rasssigen Solarflitzer zum Selberbauen an. Fußball-Drittligist VfR Aalen konnte, da die Mannschaft im Trainingslager im türkischen Belek ist, nicht persönlich bei der Eröffnungsveranstaltung sein, lockt die „Zeitungstreff“-Schüler aber erneut mit Trainingsbesuchen bei den Fußball-Profis und einer Führung durhc die Ostalb-Arena.

Viele „Wiederholungstäter“

Bevor es an die Arbeitstische mit den Projektpartnern ging, stellte Esther Merkelt von der Medienagentur mct Dortmund den Teilnehmern, darunter viele „Wiederholungstäter“, das Projekt vor – Ablauf, Veränderungen, zu vermittelnde Kompetenzen und Ziele. Schülerinnen und Schüler lernen in dem gut acht Wochen dauernden Projekt (21. Januar bis 15. März) nicht nur die Zeitung kennen, sondern auch die digitalen Wege der Informationsvermittlng – Websites, Apps, E-Paper und Social Media, sie lernen, Quellen zu bewerten, Informationen auszuwerten und zu verarbeiten, erfahren Wissenswertes über Urheber- oder Persönlichkeitsrechte. Sie werden eigene Beiträge erstellen, machen Interviews und bekommen Besuch von Redakteuren. „Lernen mit Medien, lernen über Medien“, fasste Merkelt zusammen. Wie wichtig das vor allem für Jugendliche ist, unterstrich Merkelt mit Zahlen: „85 Prozent der Acht- bis Zwölfjährigen nutzen ein Smartphone“, sagte sie, „Jugendliche sind immer im Internet – ständig und überall.“

Preise für gute Artikel

Besonders gelungene Artikel werden in den „Aalener Nachrichten / Ipf- und Jagst-Zeitung“ zu lesen sein, alle Beitäge werden unter www.schwaebische.de/zeitungstreff veröffentlicht. Umfangreiches Begleitmaterial und Wettbewerbe mit Preisen begleiten die über 500 Schüler durch die „Zeitungstreff“-Wochen, bevor am Mittwoch, 3. April, um 15 Uhr der „Zeitungstreff 2019“ mit einer Abschlussveranstaltung bei der Kreissparkasse Ostalb beendet wird.