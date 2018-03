Zeiten für Pferdezüchter werden rosiger

Der Bezirkspferdezuchtverein Aalen-Ellwangen hat im Land eine besondere Bedeutung. Das betonte zweiter Vorsitzender Eddy Schuster bei der Hauptversammlung im Lamm in Schrezheim.

Vorsitzender Josef Mayer attestierte Florian Niederstraßer, er habe sein erstes Jahr auf der Servicestation sehr gut gemeistert. Mayer wünschte ihm großes Interesse an den Zuchthengsten. Sie werden am Sonntag, 25. März, um 14 Uhr in der Reithalle Rindelbach vorgestellt.

Hauptpunkte des sehr umfangreichen Berichts von Geschäftsführer Hans Engelhard waren der Kalte Markt, die Servicestation, die große Fohlenschau in Zöbingen, das Süddeutsche Championat in Nördlingen, das Süddeutsche Freispringchampionat, Auktionen, Zuchtwertschätzung und die überaus erfolgreiche Züchterschaft.

Es folgten der Bericht von Kassierer Wolfgang Bauer und Wahlen. Dabei wurden Josef Pfauth als Ausschussmitglied, Hans Engelhard und Franz Sandmaier als Kassenprüfer bestätigt.

Nachdem Hans Engelhard aus der Geschäftsführung ausgeschieden ist, ist die Stelle vakant. Mayer würdigte dessen jahrelange, engagierte Arbeit mit einem Präsent.

Gute Platzierungen in Springen, Dressur und Vielseitigkeit

In der deutschen Pferdezucht geht es nach Jahren des Rückgangs wieder aufwärts, sagte Vermarktungsleiter Fritz Fleischmann. Nach dem absoluten Tiefstand 2013 habe die Zahl der Bedeckungen, Zuchtstuten und Fohlen wieder zugenommen und es gebe eine große Nachfrage nach qualitätsvollen Reitpferden. Die Durchschnittspreise bei Fohlen- und Reitpferdeauktionen seien erneut gestiegen. Bedauert wurde allgemein, dass ein Verkauf ab Stall kaum mehr möglich ist.

Höhepunkt des Abends waren die Ehrungen der Züchter. Deren Erfolge lassen aufhorchen. Platzierungen in den Disziplinen Springen, Dressur und Vielseitigkeit auf internationaler Ebene wurden ebenso erreicht wie Erfolge auf Bundes- und Landesebene.

Das hohe Niveau der hiesigen Pferdezucht habe erneut Früchte getragen, freute sich Mayer. Bei der jährlichen Ausweisung der Top-Pferde im Sport in Baden Württemberg kommen in den Sparten Dressur 30 Prozent, im Springen 20 Prozent und in der Vielseitigkeit 10 Prozent der Pferde von Züchtern des Bezirkspferdezuchtvereins. Aber auch die Zucht von Kaltblutpferden, Haflingern, Isländern und Ponys habe einen bedeutenden Stellenwert.

Geehrt wurden Erwin Feichtenbeiner, Hohenberg, Hartmut Fürst, Aalen, Ulrich Ostermann, Adelmannsfelden, Beate Pfitzer, Neunheim, Josef Pfitzer, Neuler, Anja Riegger und Hartmut Weiss, Abts-gmünd, Franz Sandmaier, Ellrichsbronn, Eddy und Klaus Schuster, Rindelbach, Thomas Visser, Dentlein, Hubert Vogler, Espachweiler, und Robert Zeller, Hofen.