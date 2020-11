Zeichen der Hoffnung: Elf neue Ministranten am Schönenberg

Schönenebergpfarrer Martin Leitgö hat am Christkönigssonntag elf neue Ministrantinnen und Ministranten in den Dienst aufgenommen. „Das ist für unsere Pfarrei eine beachtliche Zahl.“ Leitgöb sieht darin ein Hoffnungszeichen in der Corona-Zeit. „Nicht alles ist abgesagt, nicht alles ist verunmöglicht.“ Zudem seien neue Ministrantinnen und Ministranten auch ein Hoffnungszeichen für die Kirche, sagt der Pfarrer weiter. „Sie ist und bleibt jung. Das wird bei einer solchen Feier besonders sichtbar.“ Foto: Werner Schuster