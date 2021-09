Zehn Tage Spannung, Spaß und Spiel beim Zeltlager im Nordschwarzwald

Nach einem Jahr Coronapause hat 2021 wieder ein Zeltlager der Sportgemeinschaft Schrezheim außerhalb des Ortes stattgefunden. Das Ziel des Zeltlagers war der Sportplatz des SV Überberg 1950. Der malerische Ort im Landkreis Calw liegt zwischen den Schwarzwaldtälern der Nagold und des Köllbachs. Hier zelteten die rund 80 Kinder und Betreuer in den ersten zehn Tagen der Sommerferien.

Am ersten Wochenende absolvierten die Teilnehmer einen Erkundungsmarsch durch Altensteig, wo sie die Gemeinde sowie ihre Menschen kennen lernten und hierzu Fragen beantworteten. Der Orientierungsmarsch führte durch die angrenzenden Wälder, wo sie an mehreren Stationen ihr Wissen und Geschick unter Beweis stellen konnten. Ein absoluter Höhepunkt war der Tagesausflug in den Europapark nach Rust. Beim Besuch des Freizeit- und Themenparks erlebten die Kinder Höhenflüge mit dem Silver Star erleben oder durchstreiften die Themenbereiche des Parks.

Bei der Nachtwanderung trieben manche finsteren Gesellen ihr Unwesen im sagenumwobenen Wald. Doch die mutigen Teilnehmerinnen und Teilnehmer schreckten die dunkle Nacht, ein Räuberlager oder gruselige Geister nur wenig. Bei der Lagerolympiade kämpften die Kinder und Jugendlichen im Alter von acht bis 17 Jahren begeistert in verschiedenen Disziplinen um jeden Punkt. Bei den Besuchen im Panoramabad in Freudenstadt bezwangen die Lagerteilnehmer die sieben Meter hohe Kletterwand am Sprung- und Tauchbecken.

Bei sommerlichen Temperaturen sorgte auch das Freibad in Altensteig für ein kurzweiliges Lagerleben. Mit gemeinsamem Singen am Lagerfeuer in sternenklarer Nacht klang so mancher ereignisreicher Lagertag aus. Bei der Besichtigung der Kohlsägemühle in Altensteig konnten sich die Teilnehmer vor Ort über die Holzverarbeitung und den nachhaltigen Baustoff Holz informieren.

Nicht nur im Spiel, auch bei der Erfüllung von Aufgaben, wie Küchen-, Holz-, Lager- oder Protokolldienst wurde die ganze Gruppe gefordert. Mit der Bewachung der Lagerfahne waren die Lagerteilnehmer auf eine besondere Probe gestellt. Die zuverlässigen Nachtwachen wie auch der mächtige Fahnenmast trotzen den nächtlichen Angreifern, so dass es nie gelang, die Fahne zu erobern.

Beim Lagerabend auf dem Sportgelände in Überberg, wurde zusammen mit den Freunden des SV Überberg gefeiert. Das kurzweilige Unterhaltungsprogramm des Lagerabends endete mit dem Beginn der Jugenddisco, wo bis tief in die Nacht getanzt wurde.

Beim Abschlussabend in der Sankt-Georg-Halle in Schrezheim wurden die Sieger der Lagerolympiade gekürt. So erreichte die Gruppe um Sven Rohsgoderer in diesem Jahr den ersten Platz. Für die zehnte Teilnahme wurde Josef Kucher geehrt. Der stellvertretende Ortsvorsteher Jürgen Lang und die Vorsitzende der SG Schrezheim, Ina Paulik, dankten dem Zeltlagerteam für die verantwortungsbewusste Organisation des Zeltlagers und lobtne die Kinder und Jugendlichen für die hervorragende Beteiligung an der Ferienfreizeit.

Für die neuen Lagerleiter Florian Groß und Johannes Kucher, welche in diesem Jahr zum ersten Mal die Verantwortung für das Ferienlager übernommen hatten, war das Debüt auch unter schwierigen Bedingungen erfolgreich. Am Ende waren sich alle einig, dass sich der Mehraufwand mit regelmäßigen Tests und anderen Corona-Auflagen wieder gelohnt hat.