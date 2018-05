In der Nacht von Montag auf Dienstag (Maiennacht) hat ein unbekannter Täter bei einem Pferdhof in der Aalener Straße in Onolzheim einen Elektrozahn an mehreren Stellen durchtrennt. Dadurch konnten etwa 20 Islandpferde ausbrechen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro.

Zeugenhinwiese auf diesen gefährlichen und unsinnigen Maienscherz nimmt das Polizeirevier Crailsheim unter Telefon 07951 / 4800 entgegen. Einklappen Ausklappen