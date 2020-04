Zaun der LEA beschädigt: Hoher Schaden

Mehrere Teilstücke des Zaunes an der Landeserstaufnahmestelle in Ellwangen (LEA) sind von Unbekannten zwischen Dienstagmittag und Mittwochmorgen beschädigt worden. Pro Teilstück belaufen sich die Kosten auf rund 400 Euro, so dass von einem Gesamtschaden von mehreren tausend Euro ausgegangen werden muss. Die Polizei bittet um Hinweise, Telefon 07961 / 9300.