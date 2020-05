Zahlreiche Verstöße gegen Kontaktsperre in der LEA

Auf dem Weg aus dem Corona-Lockdown gehen Bayern und Baden-Württemberg nun weitere Schritte. Möglich machen dies weiter sinkende Infektionszahlen. Allerdings legte sich die Regierung im Freistaat am Dienstag bereist auf Daten fest, während im Südwesten vor allem Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) damit noch warten will. „Es darf nicht der Eindruck entstehen, wir seien über den Berg. Wenn wir unbedacht vorgehen, können wir alles aufs Spiel setzen“, so seine Begründung.