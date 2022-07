Zahlreiche Podestplätze gesammelt

Vor Kurzem haben die Sportler der BVSG Ellwangen an den 76. Württembergischen Meisterschaften Para Leichtathletik im SSV-Stadion in Aalen teilgenommen. Die Sportler konnten sich bei schönem Wetter in verschiedenen Disziplinen messen.

Die Ellwanger Sportler überzeugten durch starke Leistungen und konnten dadurch einige Wettkämpfe für sich entscheiden. So konnten die Frauen beim 50-Meter-Lauf und beim Standweitsprung überzeugen und belegten die ersten drei Plätze. Leonie Walter wurde in beiden Disziplinen Siegerin. Maike Hajak wurde ebenfalls in beiden Wettkämpfen Zweite und Jasim Korn landete jeweils auf dem dritten Platz. In der Disziplin Ballwurf konnte Leonie Walter den dritten Platz belegen.

Auch die Männer der BVSG waren erfolgreich und konnten Platzierungen erreichen. Bethel Bangamba erreichte den zweiten Platz und Thomas Schmidt den dritten Rang im offenen Finale beim 50-Meter-Lauf. Beim Standweitsprung erreichten Bethel Bangamba den ersten Platz und Thomas Schmidt wieder den zweiten Platz.

Im 50-Meter-Lauf und im Standweitsprung der Senioren konnte Dietmar Pfitzer jeweils den dritten Platz für sich beanspruchen. Beim Ballwurf erzielte er sogar den zweiten Platz. Ein rundum erfolgreicher Wettkampftag für die Sportler. Mit Freude und vielen Urkunden konnten sie die Rückreise antreten.