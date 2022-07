Zahlreiche Jubilare beim ODR-Mitarbeiterfest ausgezeichnet

Zwei Jahre lang fanden coronabedingt keine Ehrungen bei der EnBW ODR und ihrer Netztochter Netze ODR statt. Beim Mitarbeiterfest im Musikantenstadl Neresheim-Elchingen wurden jetzt 20 Kolleginnen und Kollegen für 25 beziehungsweise 40 Jahre Betriebszugehörigkeit geehrt. Eine Kollegin kam sogar auf stolze 47 Jahre. 19 Kolleginnen und Kollegen wurden in die Altersteilzeitphase, den Vorruhe- beziehungsweise Ruhestand verabschiedet. Der Mitarbeiterchor Voltissimo hat die Feier musikalisch umrahmt.

Die ODR-Vorstände Sebastian Maier und Frank Reitmajer sowie der Geschäftsführer der Netze ODR, Matthias Steiner, freuten sich sehr, die ganze Mannschaft endlich wieder einmal bei einem Mitarbeiterfest zu begrüßen und vor allem persönlich zu ehren beziehungsweise zu verabschieden. Als Partner der Stadt Neresheim, in dessen Teilort Elchingen die Feierlichkeiten stattfanden, dankten sie Bürgermeister Thomas Häfele für die jahrelange vertrauensvolle Zusammenarbeit und hießen das Stadtoberhaupt willkommen.

Dass die Jubilar- und Verabschiedungsfeier für die Jahre 2020 und 2021 aufgrund der Pandemie erst in diesem Sommer stattfinden konnte, tat der Freude keinen Abbruch, stellte Nicole Fritz im Namen des Betriebsrats freudig fest: „Wir feiern euch heute!“

Neun Kolleginnen und Kollegen blicken auf 25 Arbeitsjahre und sogar elf auf 40 oder noch mehr Arbeitsjahre bei der ODR beziehungsweise ihrer Netztochter zurück. In die Altersteilzeitphase verabschiedet wurden 13 Kolleginnen und Kollegen, in den Vorruhestand fünf und in den Ruhestand zwei Kolleginnen und Kollegen. Im Namen des Betriebsrats und des gesamten Unternehmens dankte Nicole Fritz den Jubilaren und zu verabschiedenden Kolleginnen und Kollegen mit den Worten: „Ihr seid der Mehrwert unseres Unternehmens und wir leben von eurem Engagement!“

25-jähriges Dienstjubiläum feierten bereits 2020 Petra König, Mathias Wörner, Corinna Haas, Matthias Eiberger, Stefan Höger und Martin Haschka. Im Jahr 2021 waren es Anke Renschler, Andreas Wagner und Dirk Raeder. Auf 40 Dienstjahre blickten in 2020 Peter Lieglein, Elisabeth Maier, Achim, Achim Zweschper und Bernd Lasser. Seit vier Jahrzehnten dabei waren 2021 Andreas Mautsch, Marion Stegmaier, Thomas Hauber, Birgit Ebert, Horst Waldner, Alexander Heger und Thomas Fredrich.

In der Altersteilzeitphase beziehungsweise im Ruhestand befinden sich seit 2020 Gerhard Horlacher, Anton Hilsenbeck, Volker Maier, Gerhard Schmid, Anton Groll und Karl Koch; seit 2021 sind es Roland Kübler, Hubert Straßer, Rolf Poppelreuter, Rudolf Rupp, Andreas Mautsch, Jürgen Kletzander, Stefan Wurstner, Michael Riegel, Ralf Allocca, Wolfgang Hörmann und Rudolf Schimanski. In den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet wurden Lydia Vollmer und Horst Winter.