Zahlreiche Jubilare bei der Röhlinger CDU

Der CDU-Ortsverband Röhlingen hat sich bei seiner Jahreshauptversammlung neu aufgestellt. Als Vorsitzender wurde bei den Wahlen Manfred Braig bestätigtIhm steht nun ein deutlich jüngeres Team für die Vorstandsarbeit zur Seite. Zudem freute sich Braig, dass der Vorstand paritätisch besetzt wurde.

„In einer demokratischen Partei aktiv zu sein, ist in jedem Alter eine gute Entscheidung und gelebte Demokratie – und für die lohnt es sich zu kämpfen“, betonte der Landtagsabgeordnete Winfried Mack, der über die aktuelle Lage in der Ukraine berichtete. Auch ging es um die Folgen des Krieges für die Region, die Landesgartenschau oder die Energieversorgung der Zukunft. „Die Sorge um den Frieden in Europa ist überall spürbar“, griff Manfred Braig die Stimmung auf. Daher sei solch ein Austausch besonders wichtig, ist sich der Vorsitzende sicher.

Höhepunkt des Abends waren die Ehrungen. Denn insgesamt feiern in diesem Jahr 27 Mitglieder der CDU Röhlingen ein Mitgliedschaftsjubiläum. Zusammen sind diese Mitglieder 880 Jahre der CDU treu. Seit 60 Jahren ist Stefan Hügler, der am Abend leider nicht dabei sein konnte, Mitglieder der CDU.

Außerdem konnten viele weitere Mitglieder geehrt werden:

10 Jahre: Ralph Feile; 20 Jahre: Michael Reeb, Helmut Kettner, Josef Holzinger; 25 Jahre: Martin Gösele: Martin Hald, Franz Higler, Gerhard Aldinger, Josef Kling, Franz Erhard; 30 Jahre: Maria Gösele, Gisela Hipp, Peter Hipp; 35 Jahre: Gerhard Beck, Manfred Langer, Hermann Rathgeb; 45 Jahre: Josef Wünsch, Franz Uhl, Maria Wezstein, Eugen Haas, Karl Dirheimer, Hermann Stengel, Josef Dirheimer, Alois Häussler, Wilhelm Weber