Zahlreiche Ehrungen beim Musikverein Rindelbach

Vorsitzender Reiner Gruber erinnerte bei der 66.Generalversammlung des Musikvereins Rindelbach in der Kübelesbuckhalle an das vergangene Jahr, das trotz Corona einige Höhepunkte enthielt. Im laufenden Jahr müsse das Vereinsleben Schritt für Schritt wieder anlaufen, sagte er. Dazu ist am 6. November ein Konzert in der Kübelesbuckhalle geplant. Am 15. März 2022 tritt das Heresmusikkoprs Ulm in der Ellwanger Rundsporthalle auf.

Schriftführerin Lena Hilsenbek blickte auf das vergangene Jahr zurück. Das Konzert mit dem Heeresmusikkorps Ulm in der Rundsporthalle habe viele Besucher angelockt und sei ein voller Erfolg gewesen. Kassiererin Stefanie Banthin berichtete von einem guten Kassenstand. Die Kassenprüfer bestätigten ihr eine tadellose Kassenführung.

Die Vorstände Reiner Gruber und Daniel Humpf nahmen die Ehrungen des Blasmusikverbands Ostalb und des Musikvereins vor. Für zehnjährige fördernde Mitgliedschaft wurden Annemarie Brugger, Sonja Hirschle, Chatree Ilg, Daniela Köder, Wolfgang Köder, Markus Nitsch, Diana Roth, Gerhard Schäfer, Thomas Scheler, Daniela Seitz, Markus Töpfl, Marion Weingart und Nina Wolf geehrt.

Für 25-jährige fördernde Mitgliedschaft wurden Josef Frank, Thomas Hauber, Josef Hilsenbek, Richard Kucher, Roland Meider, Gerhard Mermi und Georg Wagner geehrt.

Für 40 Jahre fördernde Mitgliedschaft erhielten Josef Feith, Paula Hauber, Wolfgang Köpf, Elisabeth Renoth, Klaus Schuster jun., Marianne Stegmaier und Irmgard Tschunko eine Ehrung.

Für 50 Jahre fördernde Mitgliedschaft wurden Felizitas Löffelad, Rudolf Pyttel und Josef Rief geehrt.

Für 20 Jahre aktive Tätigkeit wurden Stefanie Banthin und Tobias Fuchs geehrt. Cornelia Gröger wurde für 25-jährige aktive Tätigkeit geehrt. Gerhard Hauber erhielt die Ehrung für 50 Jahre aktive Tätigkeit. Er wurde zum Ehrenmusiker ernannt.

Anton Fuchs wurde für 50 Jahre aktive Tätigkeit und 45-jährige ehrenamtliche Tätigkeit als Fahnenträger geehrt. Für 50 Jahre aktive und fördernde Mitgliedschaft wurde Eberhard Wolf und Manfred Bradler geehrt.

Für zehnjährige ehrenamtliche Tätigkeit erhielten Anita Fuchs, Herrman Ruck und Kurt Stegmaier eine Ehrung, für 15 Jahre Bernd Schmid und Rainer Wagner, für 20 Jahre Thea Ruck und Siegfried Ilg jun., für 30 Jahre Alois Gerstner und Siegfried Ilg sen.

Stellvertretender Ortsvorsteher Dirk Michael Wagner lobte das Engagement aller Musikerinnen und Musiker sowie der Ausschussmitglieder trotz den Umständen der Pandemie. Er blickt skeptisch auf den Probebetrieb im Herbst unter möglichen Auflagen. Der Musikverein sei ein ausgezeichneter Repräsentant für den Ort, sagte er.

Eine Satzungsänderung wurde einstimmig beschlossen. Dadurch entfällt die Grabmusik beim Ableben eines passiven Mitglieds. Anstelle dessen findet jedes Jahr ein Trauergottesdienst für alle verstorbenen passiven Mitglieder statt.

Vorsitzender Reiner Gruber wurde im Amt bestätigt. Franziska Haferkorn wurde als Nachfolgerin von Lena Hilsenbek als neue Schriftführerin gewählt. Christian Ilg bleibt Aktiven-Vertreter im Ausschuss. Für Tobias Fuchs wurde Regina Hägele einstimmig als Aktiven-Vertreterin in den Ausschuss gewählt. Natalie Unrau vertritt künftig die passiven Mitglieder im Ausschuss, Eugen Ginz wurde im Amt bestätigt. Ebenso die Kassenprüfer Rainer Wagner und Stefan Hirschle.

Conny Gröger berichtete über die Jugendarbeit und die Corona-Pause. Proben mussten ausfallen, größere Treffen waren nicht möglich. Es fanden keine Auftritte statt und die D-Prüfungen wurden abgesagt.