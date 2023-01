Wunsch nach einem „Treffpunkt für alle“

Das Konzept-Bündnis Bürgerbegegnungsstätte Ellwangen hat sich am 12. Januar erneut im Palais Adelmann getroffen. Diesmal stand neben der Information über den aktuellen Stand des Konzepts auch die dringende Frage nach der Weiterarbeit am Konzept im Mittelpunkt. Das ist einer Pressemitteilung des Bündnisses zu entnehmen.

Nachdem am 26. Januar im Gemeinderat das von „neuland+“ erstellte Konzept vorgestellt wird, haben die derzeit rund 40 Ehrenamtlichen des Konzept-Bündnisses laut Mitteilung den deutlichen Wunsch geäußert, dass das im Jahre 2022 entwickelte Konzept nicht nur im Gemeinderat vorgestellt wird, sondern auch, dass der Gemeinderat und die Stadt Ellwangen den Wunsch und den Willen haben, für die breite Bürgerschaft in Ellwangen den laufenden Betrieb einer Bürgerbegegnungsstätte „Ein Treffpunkt für alle“ umzusetzen.

Mit der Bürgerbegegnungstätte soll dem demografischen Wandel Rechnung getragen werden. Der Wunsch besteht, dass die verschiedenen Generationen sich begegnen und verschiedene Gruppen und Einzelpersonen in vernetzten Strukturen den Zusammenhalt festigen. Angestrebt ist ein generationsübergreifendes Netzwerk, in das sich alle mit den jeweiligen persönlichen Fähigkeiten einbringen können und somit das Gemeinwohl in Ellwangen stärken.

Der größte Wunsch des Konzept-Bündnisses ist, dass die Einrichtung eines Bürgerhauses in Ellwangen ehrenamtliche und hauptamtliche Zusammenarbeit gemeinwohlorientiert, generations- und völkerübergreifend anbietet. Eine bürgerfreundliche Bündelung von Anlaufstellten und von bürgerschaftlichen Engagements soll angestrebt werden.

Der „Ergebnisbericht zur beteiligungsorientierten Konzeptentwicklung“ von „neuland+“ liegt seit dem 30. Oktober vor und wurde durch das Konzept-Bündnis unter dem Punkt „Potentieller Nutzungskatalog“ ergänzt. Laufend kommen weitere Nutzungswünsche und Akteure dazu.

Auf Wunsch der Stadt Ellwangen wurde über Gebäude/Räumlichkeiten, die für das Projekt zur Verfügung stehen könnten, nicht diskutiert. Diese grundlegende Voraussetzung nach einem Gebäude/Räumen war jedoch auch am Rande Thema des Bündnisses, weil die Nutzungsmöglichkeit von dem zur Verfügung stehenden Raumkonzept abhängig ist und sich damit für die Mitwirkenden im Konzept-Bündnis zur entscheidenden Frage entwickelte.

Nun wird also das Raumangebot und die Finanzierung der Arbeit, insbesondere auch die Hauptamtlichkeit, entscheidender Faktor für die Umsetzung des Projekts „Bürgerbegegnungsstätte in Ellwangen“ werden.

Das Konzept-Bündnis erwartet mit Spannung die Gemeinderatssitzung am 26. Januar, heißt es in der Mitteilung abschließend. Und weiter: „Mit Interesse werden wir den Willen für das weitere Vorgehen von Gemeinderat und Stadt Ellwangen zur Umsetzung des Konzepts verfolgen. Wir haben im vergangenen Jahr und noch immer viel ehrenamtliche Arbeit investiert und können ein professionelles Konzept vorlegen.“