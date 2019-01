Wunsch: E-Commerce-Berufsschulklasse soll nach Ellwangen

Der Handel verändert sich. Verkauft wird heute nicht mehr nur über die Ladentheke, sondern auch übers Internet. Das muss man können, deshalb gibt es seit vergangenem Jahr einen neuen Beruf: die Kaufleute für E-Commerce. Noch unklar ist, wo die Berufsschulklasse eingerichtet wird.

Bei der Firma Betzold in Ellwangen bilden sich am Mittwoch Berufsschullehrer aus dem gesamten Regierungspräsidium Stuttgart in Sachen E-Commerce fort. Betzold ist dafür prädestiniert, die Firma stattet Schulen und Kindergärten in Deutschland und Europa mit allem aus, was man zum Lernen braucht. E-Commerce ist wichtig für die Firma, viele Bestellungen werden online aufgegeben und abgewickelt.

Geschäftsführer Ulrich Betzold hat als Vorstandsmitglied im Bundesverband E-Commerce selbst das neue Berufsbild mitentwickelt. Nun kann die Ausbildung im Sommer beginnen. Wenn da nicht noch die Frage offen wären, wo die Jugendlichen zur Berufsschule gehen.

Tina Betzold, zuständig fürs Personal, weiß von fünf angehenden Azubis bei Ellwanger Firmen. Bei Betzold haben drei einen Ausbildungsvertrag unterschrieben, weitere Bewerbungsverfahren laufen. Wäre der Standort der Berufsschulklasse klar, wären es sicher mehr, glaubt sie. Eines ist für Tina Betzold klar: Nach Stuttgart schickt sie die Auszubildenden nicht. Dort morgens hinzufahren, sei eine Zumutung. Auf der B29 ist Stau und die Züge fahren nicht zuverlässig.

Das Ehepaar Betzold und Elisabeth Hägele, Fortbilderin vom Regierungspräsidum an der Ellwanger Berufsschule, werben für Ellwangen als Standort: „Hier ist das Know-how“, sagt Ulrich Betzold. In Ellwangen gibt es viele Handelsfirmen, während in Aalen eher die Produktionsbetriebe stark seien, sagt Hägele. Zudem sei die Zusammenarbeit zwischen der Berufsschule Ellwangen und Betzold schon jetzt sehr eng. Es gibt immer wieder Kooperationen, die Motivation der Berufsschullehrenden in Ellwangen sei sehr groß. Weshalb für Elisabeth Hägele ganz klar ist, dass Ellwangen der geeignete Standort für die Berufsschulklasse ist.

Das Interesse am neuen Beruf ist in Ostwürttemberg so groß, dass eine Berufsschulklasse eingerichtet werden kann. Im Dezember hatte deshalb der Bildungsausschuss des Kreistags dafür votiert, sich um einen Ausbildungsgang für E-Commerce-Kaufleute an einem der Berufsschulzentren zu bemühen. Wo unterrichtet wird, soll jetzt der Kreistag entscheiden.