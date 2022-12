„Wucher gegen alle guten Sitten“: Pflegeheimleiter kritisieren Zeitarbeitsfirmen

Die Rötlenmühle ist aktuell auf die Unterstützung von Mitarbeitern aus Zeitarbeitsfirmen angewiesen. Geschäftsführerin Christina Seckler wäre es zwar lieber, sie könnte die Arbeit durch das festangestellte Personal abdecken, doch auch in dem Ellwanger Pflege- und Behindertenheim ist die Personaldecke dünn – wie in vielen anderen Einrichtungen auch.

Schließlich herrscht Pflegenotstand in Deutschland. Offene Stellen rasch und zumindest zeitweise durch Zeitarbeiter zu besetzen, scheint eine komfortable Lösung zu sein, doch ganz so einfach ist die Sache laut Christina Seckler nicht. Ihrer Meinung nach gehe es den Firmen nur noch darum, möglichst viel Geld zu machen. „Wucher gegen alle guten Sitten“, sagt sie.

Zeitarbeit sei doch eigentlich dazu gedacht, um Personalausfälle kurzzeitig auszugleichen und Menschen die Möglichkeit zu bieten, einen Fuß in die Firma zu bekommen, um dann vielleicht sogar übernommen zu werden, sagt Christina Seckler. Diesen Zweck gebe es nicht mehr, ist sie sich sicher. Die Zeitarbeitsfirmen würden probieren, stets das Maximum herauszuhandeln. „Aber wer in der Not ist, der zahlt, was gezahlt werden muss.“ Denn wenn nicht genügend Personal für die Anzahl der Heimbewohner vorgehalten werden kann, drohe die Heimaufsicht ganz schnell mit Sanktionen, so die Heimleiterin weiter.

Etwa 1000 Euro brutto mehr

Dass es sich zumindest finanziell für Fachkräfte auszahlt, in die Zeitarbeit zu wechseln, daraus macht Seckler keinen Hehl. Sie vermutet, dass es im Vergleich mit dem Gehalt ihrer festangestellten Fachkräfte etwa 1000 Euro brutto sein könnten, die schlussendlich über die Firma wieder auf dem Konto des Zeitarbeiters landen – Verpflegungspauschalen und Kilometergeld allerdings schon mit eingerechnet. Zudem versucht Christina Seckler, Zeitarbeiter möglichst aus Nacht- und Feiertagsdiensten herauszuhalten. Denn für diese Schichten würden die Firmen noch einmal kräftig hinlangen, erklärt sie.

Die finanzielle Mehrbelastung ist nach Meinung der Geschäftsführerin nicht das einzige Problem, das der Einsatz von Zeitarbeitern mit sich bringt. Oft sei auch die geforderte Qualität nicht gegeben, erläutert sie. Zeitarbeiter würden von ihren Firmen keine Fortbildungen erhalten, seien damit häufig nicht auf dem neuesten Stand. Bei internen Schulungen lasse sie diese Mitarbeiter außerdem außen vor. „Ich bilde ja niemanden fort, der in drei Monaten schon wieder weg ist.“ Manche würden auch von sich aus schnell wieder verschwinden. Meistens dann, weil sie lieber wohnortnah arbeiten wollen oder ihnen die Schichten nicht gefallen, sagt Seckler.

Auch hätten Zeitarbeiter Einfluss auf die Stimmung im Bestandsteam, erzählt sie weiter. Hintergrund sei aber gar nicht unbedingt der finanzielle Aspekt, sondern die Qualität des Mitarbeiters. Häufig gebe es große Unterschiede in dem, was manche unter Dokumentation verstehen.

Das schmerzt schon, wenn die dann gehen. Christina Seckler

Christina Seckler hat, wie sie sagt, bereits selbst zwei Mitarbeiter an Zeitarbeitsfirmen verloren. „Das ist schon ärgerlich, wenn man weiß, dass ein Mitarbeiter eigentlich in zehn Kilometern Entfernung wohnt, dann aber plötzlich 40 Kilometer in Kauf nimmt, um irgendwo anders zu arbeiten.“ Häufig habe sie die Mitarbeiter aufgebaut und geschult, sie seien gute Mitarbeiter gewesen. „Das schmerzt schon, wenn die dann gehen.“

Der Heimleiterin wäre es am liebsten, wenn alle Zeitarbeiter bald wieder in die Festanstellung bei Pflegeeinrichtungen wechseln würden. Denn so schlecht sei die Bezahlung nicht, findet sie. In der Rötlenmühle würden Mitarbeiter nach der Ausbildung rund 3300 Euro brutto verdienen – plus Zuschläge.

So lange sitzt er hier in seinem Zimmer und darf nicht arbeiten. Ihm geht das Geld aus und mir die Geduld. Christina Seckler

Eine Möglichkeit, die Personallücke wieder zu schließen, sieht Seckler darin, Fachkräfte aus dem Ausland einzustellen. Einen Mitarbeiter aus Jordanien hätte sie bereits, der das Team verstärken könnte. Der ist auch schon in Deutschland angekommen. Doch laut Seckler gibt es zahlreiche bürokratische Höhen. „So lange sitzt er hier in seinem Zimmer und darf nicht arbeiten. Ihm geht das Geld aus und mir die Geduld.“

Jürgen Köpfer, Geschäftsführer der Alten- und Pflegeheime „Im Sonnengarten“ in Tannhausen, Unterschneidheim und Buchen, beschäftigt aktuell keine Zeitarbeiter. Deren Einsatz in seinen Einrichtungen möchte er auch möglichst vermeiden. Zeitarbeiter seien schlecht für den Betriebsfrieden, brächten die Pflegequalität nicht weiter und verteuerten die Pflege deutlich, so Köpfer. Personaltechnisch sei er zwar auch häufig „an der Grenze“, doch um das Problem zu lösen, braucht es laut dem Geschäftsführer andere Lösungen als Zeitarbeit. „Ausländisches Personal zum Beispiel“, sagt er.

Köpfer ist überzeugt, dass die Pflegebranche in Deutschland auf eine „totale Katastrophe“ hinsteuert. Man müsse das Ruder herumreißen. Glücklich sei er, dass Landrat Joachim Bläse das Thema Pflege mittlerweile zur „Chefsache“ erklärt habe.

Anfragen sogar aus Bonn

Er bekomme sogar Heimplatzanfragen aus Bonn, erzählt Köpfer weiter. „Das zeigt die ganze Dramatik in der Geschichte.“ Man brauche jetzt jede denkbare Lösung.

Dass Pflegefachkräfte vermehrt zu Zeitarbeitsfirmen abwandern würden, liege eher an den „Angeboten in der Pflegebranche“, sagt Wolfram Linke, Pressesprecher des Interessenverbands Deutscher Zeitarbeitsunternehmen, auf Anfrage. „Für die Situation in der Pflegebranche ist die Zeitarbeit nicht verantwortlich. Es grenzt an Utopie, die Zeitarbeit als Buhmann für die eigenen Versäumnisse zu deklarieren.“

Der aktuelle Zustand in der Pflege sei auch der Gesundheitspolitik der vergangenen 20 Jahre zuzurechnen, so Linke weiter. Die Zeitarbeitsbranche biete lediglich das, was sie seit jeher anbieten würden: „Flexible Einsätze bei fairer Zahlung auf Basis eines gemeinsamen Tarifwerkes mit den DGB-Gewerkschaften.“

Ebenfalls dabei zu bedenken ist laut Linke, dass das Zeitarbeitsunternehmen auch alle Sozialleistungen des Zeitarbeitnehmers zahlen würde und zusätzlich für die firmeneigene Logistik sowie Bürokratie aufkommen müsse. „Rechnet man diese Kosten plus Recruitingkosten, für die die Seniorenresidenz nicht aufkommen muss, ab, kompensieren sich diese Mehrkosten nahezu.“

Zeitarbeiter „übertariflich bezahlt“

Nach Angaben Linkes liegt der Gesamtanteil von Zeitarbeitern in der Pflegebranche bei derzeit 2,1 Prozent. Zeitarbeiter in der Pflege würden in der Regel „übertariflich bezahlt“ und könnten sich die Dienste in Absprache mit den Kunden der Zeitarbeit und ihren Personaldisponenten einteilen, sagt der Pressesprecher.