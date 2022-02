Wolfgang Spegel von der VR-Bank Ellwangen erhält seltene Auszeichnung

Eine besondere Zertifizierung hat vor wenigen Tagen Wolfgang Spegel erhalten: Der langjährige Vermögensbetreuer der VR-Bank Ellwangen ist nun einer von deutschlandweit nur rund 1500 Certified Financial Planner-Zertifikatsträgern.

Hinter dieser Zertifizierung des Financial Planning Standards Board Deutschland (FPSB Deutschland) steckt eine Menge Arbeit und Wissen: Erst nach erfolgreichem Abschluss eines zertifizierten Studienganges mit zahlreichen schriftlichen Prüfungen, einer Projektarbeit, der bestandenen Zentralprüfung und dem Nachweis über die relevante Berufserfahrung sowie die Einhaltung der entsprechenden Ethikregeln unter Beaufsichtigung des Komitees wird das in 26 Nationen anerkannte Zertifikat verliehen.

Doch damit nicht genug: Da das FPSB Deutschland fordert, stets über die aktuellen Entwicklungen an den Finanz- und Kapitalmärkten informiert zu sein, ist auch in Zukunft eine laufende Fortbildung nötig. Nur so behält das Zertifikat seine Gültigkeit.

Im Rahmen einer kleinen Feierstunde würdigten die Vorstände der VR-Bank Ellwangen die Verleihung des Zertifikates und das außerordentliche Engagement von Spegel. „Wir sind stolz auf unsere Mitarbeiter, die sich in ihrer Freizeit solch anspruchsvollen Weiterbildungen unterziehen, um so die hohen Qualitätsstandards unserer genossenschaftlichen Beratung zu sichern“, so Vorstand Jürgen Hornung. „Herr Spegel kann das neu erlangte Wissen nun im Rahmen seiner Tätigkeit als Vermögensbetreuer optimal im Sinne unserer Kunden und unserer Bank anwenden“, ergänzt Vorstand Bernd Finkbeiner. Denn es darum gehe, die eigenen Finanzen optimal zu strukturieren, legten Kunden viel Wert auf eine qualitativ hochwertige Beratung, die auf die eigenen Bedürfnisse zugeschnitten sei.