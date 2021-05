Wohnwagen brennt: Pfingsturlaub vorbei

Ein jähes Ende hat der Pfingsturlaub einer fünfköpfigen Familie aus dem Ostalbkreis genommen.

Kurz vor 15 Uhr waren sie auf der A7 unterwegs. Auf Höhe Heidenheim bemerkte die Familie, dass Rauch aus dem Anhänger kam. Sofort hielt der Fahrer seinen Wagen auf dem Standstreifen der A7 an. Ein Lkw-Fahrer half mit Feuerlöschern. Trotzdem ging der Wohnwagen in Flammen auf und brannte aus. Verletzt wurde zum Glück niemand. Die Feuerwehr löschte den Wohnwagen. Bis dahin musste die A7 in Richtung Süden vollständig gesperrt werden. Anschließend war ein Fahrstreifen wieder frei befahrbar, gegen 16.30 Uhr war die Straße geräumt. Bis dahin staute sich der Verkehr auf wenige Kilometer. Als Ursache des Brandes vermutet die Polizei derzeit einen Defekt an der Bremse. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 12 500 Euro.