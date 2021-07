Wohnungseinbruch in Ellwangen

Unbekannte sind zwischen Samstag und Dienstagnachmittag 14.30 Uhr in ein Wohnhaus in der Silcherstraße in Ellwangen eingebrochen, nachdem sie das Terrassenfenster aufgebrochen hatten. Im Gebäude durchsuchten die Täter sämtliche Räumlichkeiten, ließen hierbei jedoch hochwertige Elektroartikel, wie ein Laptop, zurück. Ob die Einbrecher Bargeld oder Schmuck erbeuteten, steht derzeit noch nicht fest. Der von ihnen verursachte Sachschaden wird auf rund 500 Euro geschätzt. Hinweise nimmt das Polizeirevier Ellwangen, Telefon 07961 / 9300 entgegen.