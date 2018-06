Wochenmarkt wird in die Fußgängerzone verlegt

Am kommenden Wochenende, 9. und 10. Juni, findet auf dem Marktplatz das Foodtruck-Festival statt. Darüber hinaus ist von Donnerstag, 14. Juni, bis Sonntag, 15. Juli, wieder ein Public Viewing auf dem Marktplatz anlässlich der Fußballweltmeisterschaft 2018. Aus diesem Grund muss der Wochenmarkt im Zeitraum von Samstag, 9. Juni, bis Mittwoch, 20. Juni, und von Mittwoch, 27. Juni, bis Samstag, 14. Juli, in die Fußgängerzone verlegt werden.

Am Samstag, 23. Juni, wird der Wochenmarkt wie gewohnt auf dem Marktplatz stattfinden, da an diesem Wochenende zeitgleich das „2. Ellwangen ist bunt - Eine Welt für alle“-Fest in der Fußgängerzone steigen soll.