Wochenmarkt auf dem Marktplatz

Der Wochenmarkt am Samstag, 23. Juni, , muss aufgrund des in der Fußgängerzone stattfindenden „Ellwangen ist bunt“-Festes auf den Marktplatz zurückverlegt werden. Hierfür wird die Einrichtung des Public Viewings zurückgebaut und die Sitzgelegenheiten entfernt. Der Wochenmarkt findet dann auf dem Marktplatz und auf den Parkflächen zwischen Secklergasse und Marktstraße statt. Daher kann am Samstag im Zeitraum von 4 bis circa 14 Uhr der Marktplatz ab der Secklergasse Richtung Marktstraße und Landgerichtsplatz nicht befahren werden.