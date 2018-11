Wo Pamela auf Rossswitha aus Schreza trifft

Die Landjugend Ellwangen hat bei ihrer Geburtstagsfeier zum 50-jährigen Bestehen richtig Vollgas gegeben. Den Besuchern in der proppenvollen Kübelesbuckhalle wurde ein grandioses Programm geboten.

Die beiden Vorsitzenden Steffi Ernsperger und Matthias Mayer luden die vielen Besucher gut gelaunt ein, mit auf eine Reise durch die vergangenen 50 Jahre Ellwanger Landjugend zu gehen. Natürlich war zum 50-jährigen Bestehen alles angereist, was Rang und Namen hat.

Und so oblag es Hans-Martin Ruhland vom Landesjugendverband am Samstagabend den Reigen der Grußworte zu eröffnen. „Ich bin stolz auf die Landjugend. Sie schafft es, Traditionen mit der Moderne zu verknüpfen“, sagte er. Auf vielen Veranstaltungen seien die Mitglieder präsent, wie beim Grünen Ball, der offiziellen Eröffnung des Kalten Markts. „Ihr habt euch der Zeit angepasst und seit wie die Musketiere: einer für alle, alle für einen.“

Lobende Worte fand auch der CDU-Bundestagsabgeordnete Roderich Kiesewetter: „Ihr steht mitten im Leben und blickt sowohl der Tradition als auch der Neuzeit ins Auge. Haltet das aufrecht“, rief er den Geburtstagskindern zu.

„Bindeglied zwischen Landwirtschaft und Verbraucher“

Ellwangens Bürgermeister Volker Grab sagte mit einem schelmischen Blick auf die Ehemaligen: „Ganz schön alt geworden.“ Er dankte im Namen der Stadt für all das, was die Landjugend in den vergangenen fünf Jahrzehnten geleistet habe. Als Beispiel nannte er unter anderem den Grünen Ball oder auch den Sensenmähwettbewerb.

Karl Dambacher vom Kreisbauernverband Ostalb verglich die 50 Jahre der Landjugend mit der goldenen Hochzeit eines Ehepaares. Die Landjugend sei allerdings reger denn je, das sei „bewundernswert“. Er dankte den Gründungsmitgliedern für den damaligen Weitblick, eine Landjugend zu gründen. Der Bauernverband sähe die Landjugend als wichtiges „Bindeglied zwischen Landwirtschaft und Verbraucher“.

Nach diesen obligatorischen Grußworten ging es in der Halle rund. Die Partyband Jeppies heizte die Stimmung zunächst mit einer Schunkelrunde an, der Saal machte schon da gleichermaßen geschlossen wie begeistert mit. Ein toller Einstieg für das nachfolgende umwerfende Programm. Die Kindergruppe der Landjugend zeigte das Beste aus fünf Jahrzehnten und tanzte auf Hits wie „Küssen verboten“, „Hulapalu“ oder „Ich will Spaß“.

Kiesewetters Performance sorgt für Lachtränen im Saal

Spaßig wurde es dann beim Sketch „Herzblatt“. Cordula Grün (ganz grün angehaucht), Mandy mit dem Handy (die immer postet) und die herrlich lispelnde „Rossswitha aus Schreza“ (alias Roderich Kiesewetter) stellten sich der Suche eines Landwirts, der eine Frau suchte. Waldemar hießt der Gute (weil's im Walde war) und der kam vom Härtsfeld ra und war stoireich. Er suchte sich, und man hat es fast schon geahnt, die Rossswitha aus Schreza aus. Lachtränen flossen im Saal, als die beiden sich innig umarmten.

Dass die Landjugend Ellwangen alles richtig macht, sah man auch darin, dass viele Ehemalige gekommen waren, die sich und die Landjugend mit dem Lied „Ein Hoch auf uns“ hochleben ließen. Beim Publikumsspiel „Duell der Geschlechter“ galt es Geschicklichkeit zu beweisen. Dazwischen schrie sich Tarzan im Kampf um Jane in einer Sketcheinlage die Lunge aus dem Leib und als dann Pamela auf der Suche nach starken Männern war, tobte der ganze Saal.

Die Partyband Jeppies übernahm danach diese Stimmung und ließ die Besucher bis früh in den Morgen atemlos durch die Nacht tanzen. Ein Lob der Landjugend für dieses tolle Programm. Mit dem Schlachtruf „Wir geben Vollgas“ haben sie wahrlich nicht zu viel versprochen.