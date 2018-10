Am vergangenen Sonntag hat der Kneipp-Verein Ellwangen zum fünften Mal zu einem Wirtshaussingen eingeladen. Erneut war das Event ein Publikumserfolg. Im Gasthaus „Grüner Baum“ in Ellwangen-Stocken blieb kein Platz frei.

Die Anwesenden sangen aus dem ausgelegten Liederbuch mit musikalischer Begleitung von zwei Akkordeons und einer Trompete bekannte Schlager und Volkslieder aus vollen Kehlen – wenn es sein musste, auch ohne Instrumentalbegleitung, a cappella.

Die ausgezeichnte Stimmung und der sehr gute Zuspruch, den die Veranstaltung jetzt zum wiederholten Male erfährt, zeigt den Veranstaltern vom Kneipp-Verein, dass gemeinsames Singen den Menschen gute Laune und Spass macht.

Weshalb ein sechstes Wirtshaussingen fest eingeplant ist. Die nächste Veranstaltung dieser Art wird voraussichtlich am Sonntag, 17. März 2019, in Stocken stattfinden. Wer dabei sein will, sollte sich diesen Termin schon einmal vormerken.