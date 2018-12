Wirtschaftsministerin beim Kalten Markt

So früh wie selten, beginnt dieses Mal der Kalte Markt. Auftakt ist der Grüne Ball der Landjugend am Samstag, 5. Januar, in der Stadthalle. Citymanagerin Verena Kiedaisch, Kulturamtsleiter Anselm Grupp und Marktmeister Thomas Steidle stellten das Programm vor. Der Kalte Markt geht bis Mittwoch, 9. Januar.

Die viertägige Technikmesse auf dem Schießwasen wird am Sonntag, 6. Januar, eröffnet. In den vier Hallen sind 94 Aussteller, weitere 60 im Freien. Der Sonntag ist zugleich verkaufsoffener Sonntag mit einem bunten Programm von 12.30 bis 17.30 Uhr. So gibt es eine Offroad-Ausstellung von sieben Autohäusern mit 35 Fahrzeugen, Eisskulpturen-Schnitzen für Jedermann, und einen großen Flohmarkt. Neu ist die Aktion „Edle Klepper, Kutteln und Kunst“. Die Besucher können sechs große Plakattafeln in der Innenstadt gestalten. Um 18 Uhr ist in der Basilika Reitergottesdienst mit den Reiterlichen Jagdhornbläsern.

Am Montag, 7. Januar, ist ab 8.30 Uhr auf dem Schießwasen Pferdeprämierung von bislang 114 Stuten und 49 Gespannen. Um 14 Uhr führt der Festumzug der Reiter, Pferde und Pferdegespanne durch die Innenstadt. Angemeldet sind 340 Pferde, 40 Gespanne und fünf Musikkapellen. Preisverleihung ist zum ersten Mal an der Treppe der Musikschule in der Spitalstraße. Am Dienstag und Mittwoch veranstaltet der Maschinenring Ostalb auf dem Schießwasen wieder seine landwirtschaftliche Verkaufsbörse. Ebenso gibt es eine zweitägige Ausstellung der heimischen Landwirtschaft unter dem Motto „Geht es ohne Düngung?“.

Der Gesundheits- und Seniorentag ist wieder am Dienstag. Der Krämer- und Ökomarkt am Mittwoch, 9. Januar. „Eine starke Landwirtschaft – wertvoll für uns alle“ lautet der Vortrag der Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut bei der Bauernkundgebung am Mittwoch.