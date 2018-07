Wirtschaftsgespräch zur Macht der Lüge

Falsche Nachrichten, so genannte Fake News, verbreiten sich oft mit rasender Geschwindigkeit. Warum das so ist und wie ein kluger Umgang mit Informationen gelingen kann, das ist heute, Dienstag, 17. Juli, um 19 Uhr Thema beim Wirtschaftsgespräch und Tübinger Universitätstag im Vortragssaal der VR-Bank Ellwangen, der von der „Ipf- und Jagst-Zeitung“ mitveranstaltet wird. Professor Bernhard Pörksen, Medienwissenschaftler an der Universtität Tübingen, befasst sich in seinem Vortrag über „Die neue Macht der Lüge. Meinungsbildung und Desinformation im digitalen Zeitalter“. Aus Sicht der „Ipf- und Jagst-Zeitung“ spricht Geschäftsführerin Joy Neugebauer über „Medien und Demokratie“ und welche Aufgabe die Zeitung dabei hat.

Im Anschluss diskutieren beide mit Oberbürgermeister Karl Hilsenbek und dem Vorsitzenden von Pro Ellwangen, Karl Bux, und beantworten Fragen.