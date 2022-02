Wird das Kommunalwahlsystem in Crailsheim reformiert?

Bei einer Bürgerversammlung am 1. März möchte Oberbürgermeister Dr. Christoph Grimmer den interessierten Crailsheimerinnen und Crailsheimer seine Pläne für eine Reform des in Crailsheim angewandten Wahlsystems vorstellen. Ziel ist die Vereinfachung des kommunalen Wahlrechts und eine fairere Sitzverteilung im Gemeinderat, der dadurch auch verkleinert werden würde.

Im damaligen Oberbürgermeister-Wahlkampf hatte Grimmer angekündigt, bei einem entsprechenden Wahlsieg die unechte Teilortswahl in Crailsheim abschaffen zu wollen. Diese wurde 1972 im Rahmen der Gebietsreform in Baden-Württemberg eingeführt und sichert den Teilorten seither eine feste Vertretung im Gemeinderat zu.

Doch das Wahlsystem hierzu ist komplex und fehleranfällig. 6,4 Prozent aller in Crailsheim bei der letzten Kommunalwahl abgegebenen Stimmzettel waren ungültig – gegenüber 3,2 Prozent im Landesvergleich. Zudem sorgen die garantierten Sitzplätze für eine ungleiche Verteilung im Verhältnis zur Einwohnerzahl. Während für Altenmünster mit 4683 Einwohnern zwei Vertreter im Gemeinderat sitzen, hat der Kreuzberg mit 5721 Einwohnern keinen fest zugesicherten Platz im Gremium.

Wegen der Corona-Pandemie mehrfach verschoben, möchte Oberbürgermeister Grimmer nun den Versuch wagen und die unechte Teilortswahl durch ein in Crailsheim neues Wahlsystem ersetzen, was bereits in vielen Kommunen im Land zum Einsatz kommt. Nachdem die Verwaltung gemeinsam mit dem Gemeinderat kürzlich hierzu eine Klausursitzung durchgeführt hatte, möchte Grimmer nun seine Pläne auch der Öffentlichkeit präsentieren und mit dieser diskutieren.

Am Dienstag, 1. März, lädt die Stadtverwaltung daher um 18 Uhr in den Hangar ein. Bei der Bürgerversammlung wird zunächst Jürgen Fleckenstein, Professor an der Fakultät Rechts- und Kommunalwissenschaften an der Hochschule Kehl, das komplexe Thema einordnen und die Vor- sowie Nachteile neutral vorstellen. Im Anschluss wird Christoph Grimmer das bisherige Wahlsystem erklären und deutlich machen, wieso er der Auffassung ist, dass es vereinfacht und ersetzt werden soll. Bürger haben die Möglichkeit, bei beiden Vorträgen Fragen zu stellen und mit den Referenten ins Gespräch zu kommen.

Einlass ist bereits um 17.30 Uhr. Es gilt die 3G-Regelung, wobei volljährige Besucher durchgehend eine FFP2-Maske tragen müssen. Eine vorherige Anmeldung ist nicht notwendig.