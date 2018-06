"Wir haben uns hier wohl gefühlt": Mit dem Auflösungsappell endet die Geschichte der Bundeswehr in Ellwangen

Mitten im Sommer, am 23. Juli 1956, hat Ellwangens Stadtpfarrer Häfner die ersten Soldaten in der „guten Stadt“ willkommen geheißen. Mitten im Winter, am 23. Januar, haben sich mit dem Auflösungsappell in der Reinhardt-Kaserne die letzten Soldaten aus Ellwangen verabschiedet.

Rechts stehen Heeresmusikkorps und Ehrenformation mit Regimentsfahne, geradeaus die letzten 120 Soldatinnen und Soldaten, links die Bürgergarde und die Hohenlohe Highlanders Pipes and Drums. Nur schwach sind die Soldaten im Fackelschein auszumachen. Ein Abschied in Dunkelheit und Kälte.

Aus nach fast 58 Jahren

Es ist das Ende des Transportbataillons 465 und das Ende der Garnisonsstadt Ellwangen. Fast 58 Jahre waren Bundeswehrsoldaten hier stationiert, und sie waren hier fest verwurzelt, sagt der letzte Kommandeur, Oberstleutnant Rainer Musselmann. Sehr viele Gäste sind gekommen, heutige und ehemalige Militärs, Politprominenz und viele Ellwangerinnen und Ellwanger, um sich zu verabschieden.

Musselmann erinnert an den Auftrag des Verbands, für die Teilstreitkräfte Transportkapazität bereitzustellen, in Deutschland und Europa und in den laufenden Einsätzen, ob bei der Hochwasserkatastrophe in Bayern oder bei den Auslandseinsätzen in der Türkei, im Kosovo und in Afghanistan. Gern zurückerinnern würden sich die Soldaten an Konzerte und Spendensammlungen, die vielen Veranstaltungen in den Patenstädten und mit der Lebenshilfe Aalen. „Wir gehen nicht gerne“, sagt Musselmann, „wir haben uns hier einfach wohl gefühlt.“

Als begehrte Fachleute für Ausbildung, Übungen und Einsätze, hoch professionell und überaus motiviert, bezeichnet Baden-Württembergs Innenminister Reinhold Gall die Männer und Frauen des Bataillons. Umso mehr bedaure er, dass das Tranpsortbataillon 465 aufgelöst werde. In Ellwangen fielen 1300 Dienstposten weg. Dieser Verlust wiege schwer. Deshalb begrüße er, dass im Koalitionsvertrag eine verbilligte Abgabe ehemals militärisch genutzter Grundstücke verbindlich festgeschrieben wurde. „Wir verlieren Sie ungern“, wendet Gall sich an die Soldaten. Sie hätten mit ihrem Einsatz in der Bundeswehr, aber auch mit ihrem ehrenamtlichen Engagement das Zusammenleben in Ellwangen bereichert.

Unumkehrbare Wegmarke

Der Auflösungsappell sei eine unumkehrbare Wegmarke für alle Angehörigen des Bataillons und die Stadt, sagt Oberst Friedrich Karl Engelhardt, Kommandeur des Logistikregiments 47. Es habe sich in vielen Auslands- und Hilfseinsätzen hervorragend bewährt. Die Soldatinnen, Soldaten und die zivilen Mitarbeiter hätten das Bataillon und ihre Garnisonsstadt beispielgebend repräsentiert. Oberstleutnant Musselmann habe den Spagat zwischen Auflösung und Einsatzverpflichtung vorbildlich gemeistert. Das sehen auch Musselmanns Soldatinnen und Soldaten so, die ihren Chef in der großen Stretchlimousine zum Empfang fahren.

Das ist das Ende des Appells, bei dem Engelhardt die Auflösung des Bataillons gemeldet wird, die Regimentsfahne zum Abschied in ihr schwarzes Futteral gehüllt wird, die Bürgergarde Salut schießt und ein kleines Kind weint. Die Highlanders spielen „Muss i denn zum Städtele hinaus“. Hinter ihnen ziehen die letzten 120 Soldatinnen und Soldaten vom Appellplatz ab. Es ist das Ende von fast 58 Jahren Bundeswehr und das Ende der Garnison, die zu Hochzeiten 3000 Soldaten hatte. Es bleiben das Sprachenzentrum Süd mit 30 Personalstellen, jede Menge leer stehendes Kasernengelände und jede Menge Erinnerungen.