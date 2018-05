Wir ernten, was wir säen

Die Erde ist eine Müllwüste, alles Leben weg, die Menschen haben sich in ein Riesenraumschiff gerettet und gondeln heimatlos durchs All. Zum Glück ist das nur eine Fiktion aus dem Animationsfilm „Wall-E“. Zum Glück ist unser Planet in Wirklichkeit bewachsen und bevölkert. Aber wie lange noch?

„Hätten wir gehandelt, als wir noch konnten“, mögen sich die Figuren im Film sagen. Wir Menschen können es noch. Zum Beispiel lokal, indem wir als Gartenbesitzer dem lobenswerten Aufruf des Nabu Ellwangen folgen und Blumenwiesen säen, damit es „wieder summt, brummt und zwitschert“. Regional, indem wir als Konsumenten nach heimischen statt billigen Produkten greifen. Landes- und bundesweit, indem die Politik mit Fördermitteln dabei hilft, dass Landwirte umweltbewusst anbauen – unter anderem ohne Glyphosat – und dennoch von ihrer Arbeit leben können. Und global?

Man soll die Hoffnung nie aufgeben. Der kleine Roboter Wall-E findet eine allerletzte Pflanze, die zum Keim für neues, pralles Leben auf der Erde wird. Leider ist auch das nur eine Fiktion. Wenn wir Menschen so weitermachen wie bisher, sieht das Ende in Wirklichkeit vermutlich anders aus.