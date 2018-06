„Wir brauchen Platz für die Zukunftsbatterien“

Auf dem Ellwanger Gelände der Varta AG ist der erste Spatenstich für ein neues Hochregallager erfolgt. Mit dem 30 Meter hohen, 33 Meter breiten und 67 Meter langen Gebäude will der Batteriehersteller Platz schaffen für die Erweiterung der Produktion von kleinen Lithium-Ionen-Batterien. Das Gebäude soll Mitte kommenden Jahres fertiggestellt werden.

Es soll nicht der letzte erste Spatenstich bleiben, den Varta in Ellwangen ansetzt. Das versprach Herbert Schein, der Vorstandsvorsitzende der Varta AG. „Wir brauchen Platz für unsere Zukunftsbatterien. Alles platzt aus den Nähten“, sagte Schein in seiner Ansprache auf dem Fabrikgelände an der Ellwanger Daimlerstraße. Das Hochregallager soll die Lagerkapazitäten der Fabrik bündeln, damit das Unternehmen die Batterieproduktion erweitern könne, erläuterte Schein.

Der Batteriehersteller plant, die Produktion von Zink-Luft-Batterien, die in Hörgeräten zum Einsatz kommen, um 25 Prozent zu erhöhen. Die Produktion von Lithium-Ionen-Batterien, die hauptsächlich für drahtlose Geräte gedacht sind, soll sogar um das Dreifache wachsen. „Durch dieses Gebäude können wir die gesamte Lagerfläche in den bestehenden Hallen frei machen und expandieren“, erklärte der Varta-Vorstandschef auf Nachfrage unserer Zeitung. Die Kosten für das Gebäude bezifferte er auf etwa 10 Millionen Euro. Schein dankte der Stadt Ellwangen und vor allem den Mitarbeitern, die er als hervorragende Fachkräfte lobte: „Ohne Ihren Einsatz wäre das alles nicht möglich gewesen.“

Oberbürgermeister Karl Hilsenbek wagte einen Vergleich mit der gerade gestarteten Fußball-WM. Varta habe eine Topmannschaft. Vorstandschef Herbert Schein sei so etwas wie der Libero, der die Fäden ziehe. „Und wir stellen das Spielfeld zur Verfügung“, sagte Hilsenbek in Bezug auf die Stadt. Er überreichte dem Vorstandschef die Baufreigabe und versprach, die Entwicklung des Batterieherstellers weiter zu begleiten, „weil wir auf Varta setzen“.

Der CDU-Landtagsabgeordnete Winfried Mack lobte die Beharrlichkeit des Unternehmens, das an fortschrittlichen Batterietechniken gearbeitet habe, als deren Bedeutung noch nicht überall erkannt worden sei. Er verwies auf ein Förderprogramm zur Entwicklung von Batterietechniken, das von Bund und Land mit einem zweistelligen Millionenbetrag finanziert werde. „Wir brauchen eine Batteriezellfertigung in Deutschland und in Baden-Württemberg“, rief er den versammelten Mitarbeitern des Unternehmens zu. Und: „Nachdem uns Bosch da enttäuscht hat, setzen wir auf Varta.“

Vorstandschef Schein wird’s gern gehört haben. Er wollte den Spatenstich für das Hochregallager als Etappe auf dem Ausbauplan des Unternehmens verstanden wissen. In der Zukunft dürften somit noch zusätzliche Erweiterungen anstehen.

