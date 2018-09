Winfried Mack warnt, der AfD in die Falle zu gehen

Zu dem Leserbrief von Klaus Opferkuch in der Ausgabe von Montag, 17. September, hat der CDU-Landtagsabgeordnete Winfried Mack eine Stellungnahme geschrieben.

So wehrt sich Mack, dass die CDU nicht auf der Unterstützerliste für das „Bunte Fest“ am Samstag steht. Die Vertreter der Partei seien nie gefragt worden. Als er selbst seine Stellungnahme zur AfD-Demo am Samstag abgegeben habe (wir berichteten), habe ihm der Aufruf zum „Bunten Fest“ noch nicht vorgelegen. Der Vorwurf gehe deshalb ins Leere.

Mack betont, dass die Gemeinsamkeit aller Demokraten gegen die Feinde der Demokratie zwingend sei für den Fortbestand des freiheitlichen Gemeinwesens. Deshalb seien Kundgebungen und Demonstrationen, die dies zum Ausdruck bringen, grundsätzlich richtig und notwendig. Der Zeitpunkt am Samstag, 22. September, sei aber unglücklich gewählt. Damit tue man der AfD nur einen Gefallen.

Die AfD habe eine Demonstration gegen die Verlängerung der LEA angemeldet. Diese Frage könne nicht auf der Straße entschieden werden, sie müsse in den Sälen mit den Bürgerinnen und Bürgern diskutiert werden. Dann müsse der Gemeinderat entscheiden. Und danach sei immer noch Und ein Bürgerbegehren und Bürgerentscheid möglich. „Kann es mehr Demokratie geben?“, fragt Mack. Die AfD habe aber keine Lust, mühsam in den Sälen zu diskutieren. Sie wolle ihre radikale Botschaft gegen die LEA verbreiten. Man könne ihr keinen größeren Gefallen tun, als sich dann am gleichen Tag gegen die AfD stellen. In diese Falle dürfe man nicht gehen.

Auch die Parole aus Chemnitz „Wir sind mehr“ werde in dem Aufruf zum „Bunten Fest“ angesprochen. „Hier müssen wir vorsichtig sein“, schreibt Mack. Das könnte am Samstag in Ellwangen völlig falsch verstanden werden. Denn wer wolle schon behaupten, er wisse, wo die demokratische Mehrheit in Ellwangen in Bezug auf eine Verlängerung der LEA liege? Es brauche Argumente, Behauptungen brächten wenig. Generell plädiert Mack dafür, die schwierigen Fragen zwischen Offenheit und Abschottung nicht als Entweder-Oder zu behandeln, sondern zu Maß und Mitte zu finden.