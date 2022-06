Winfried Mack: Landesstraßen im Virngrund werden saniert

Die L1060 zwischen der A7 und Röhlingen wird in diesem Jahr komplett erneuert. Dies gab Landtagsabgeordneter Winfried Mack bekannt. Ebenso könne der nächste Abschnitt der L1070 zwischen Ellenberg-Gerhof und Fichtenau-Unterdeufstetten neu gestaltet werden. Und nach der gelungenen Sanierung der L2385 bei Stödtlen-Regelsweiler werde voraussichtlich im nächsten Jahr der Abschnitt bei Wört-Grünstädt angepackt.

„Straßensanierungen sind eine sinnvolle Investition in unsere Verkehrsinfrastruktur. Die Sicherheit wird durch gut ausgebaute Straßen deutlich erhöht“, betont Winfried Mack. Der Ausbau der Radwege sei ihm sehr wichtig, aber man dürfe die Straßen nicht vergessen. Gerade die L1060 als wichtige Achse von Nördlingen bis Schwäbisch Hall, sei auch für den öffentlichen Nahverkehr entscheidend. Aufgrund des hohen Lkw-Anteils auf der L1060 müsse rasch in die Planungen für die Umfahrungen Röhlingen und Zöbingen eingestiegen werden, appellierte Winfried Mack an Verkehrsminister Winfried Hermann.

Zudem freut sich der Landtagsabgeordnete, dass nicht nur Hauptverkehrsachsen bei Sanierungen im Fokus stehen, sondern bei der Sanierung von Landesstraßen immer eng mit den Gemeinden zusammengearbeitet werde. „In den Ortschaften müssen wir immer auch an sichere Gehwege und Bushaltestellen denken. In Stödtlen-Regelsweiler ist das hervorragend gelungen“, so Winfried Mack.