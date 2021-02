Winfried Mack beantwortet Fragen

Der Landtagsabgeordnete Winfried Mack bietet am Freitag, 12. Februar, von 14 bis 16 Uhr eine Telefonsprechstunde an. Nachdem sich der Landtag am Donnerstag in Stuttgart getroffen hat, um über die Corona-Verordnung zu beraten, möchte Mack am Freitag die Fragen der Bürgerinnen und Bürger dazu beantworten. „Die letzten Wochen zeigen, dass wir mit großer Disziplin die Pandemie in den Griff bekommen können. Jetzt müssen wir diese Erfolge halten und uns vor einer eventuellen dritten Welle und Virusmutationen schützen. Gleichzeitig ist die Verhältnismäßigkeit der Maßnahmen stets zu prüfen. Weiterhin verbesserungsbedürftig ist die Impforganisation und die Auszahlung der Corona-Hilfen“, so Mack. Er ist unter Telefon 07361/941561 erreichbar und freut sich auf die Gespräche.