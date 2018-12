Willy-Brandt-Medaille für Herbert Hieber

Herbert Hieber, Vorsitzener der SPD-Gemeinderatsfraktion, ist die Willy-Brandt-Medaille verliehen worden. Das ist die höchste Auszeichnung der sozialdemokratischen Partei für ihre Mitglieder. Hieber ist der erste Ellwanger Medaillenträger.

Der ehemalige Landtagsvizepräsident Alfred Geisel hielt die Festrede. 1971 ist Hieber in die SPD eingetreten und gehörte von 1980 bis 2004 erstmals dem Ellwanger Gemeinderat an. Nachdem er 2002 Rektor der Wasseralfinger Karl-Kessler Realschule wurde, trat er nicht mehr an. Nach 42 Jahren im Schuldienst und der Pensionierung im Jahr 2013 kandidierte er bei der Kommunalwahl 2014 erneut und wurde in den Gemeinde- und Kreisrat gewählt. Im Kreistag ist er Mitglied und Fraktionssprecher im Ausschuss für Arbeit und Grundsicherung und im Stiftungsausschuss.

In seiner Laudatio würdigte Geisel insbesondere Hiebers Verbindlichkeit und Verlässlichkeit: „Wenn Herbert Hieber sagt, er erledigt etwas, dann macht er das auch: „Das war so, als wir gemeinsam im Gemeinderat waren, und als Kollege meiner Frau an der Eugen-Bolz-Realschule.“ Hieberwar sichtlich überrascht von der Ehrung. Seine Dankesrede nutzte er für einen Ausblick. Als Kommunalpolitiker, der seit Jahren für ein kostenloses letztes Kindergartenjahr kämpfe, freue er sich auf das von der Landes-SPD angestoßene Volksbegehren für gebührenfreie Kitas. Hieber wird die Ellwanger SPD 2019 als Spitzenkandidat in die Kommunalwahl im Mai führen.