Willkommen im Ellwanger Luftschloss

Das Luftschloss-Festival ist am Freitag vor den Heimattagen im Schafstall des Schlosses in die zweite Runde gegangen. Die Jungs vom Freundeskreis Bergfest, der sich einst im Roten Ochsen gründete, haben nichts dem Zufall überlassen. Monatelange Vorbereitung haben sich gelohnt, die Premiere des Vorjahres wurde getoppt. 70 nimmermüde Helfer vor und hinter den Kulissen sorgten für perfekte Licht- und Tonregie und hochkarätiger Livemusik mit sieben Bands. Nicht zu vergessen süffige Cocktails am Stand der Manhattan Bar, spritzige Drinks mit edlem Moose-Tonic und üppige kulinarische Angebote.

Alles nur geträumt? Von wegen. Locker und liebenswert bespielt die Luftschloss-Crew den Freitagabend vor den Heimattagen, als hätte sie nie etwas anderes getan. Alle, die alte Freunde treffen oder neue Leute kennenlernen wollen, sind auf ihre Kosten gekommen. Musikfans sowieso.

Gepflegter deutscher Rap

Die Fraktion gepflegter deutscher Rap war stark vertreten. MC Smook machte mit Cloud-Rap den Anfang auf der neuen Außenbühne. Aus Fürth kam Johnny Rakete und mischte Hunderte junger Zuhörer auf: „Was geht ab, Ellwangen? Seid ihr alle da?“ Auch der Berliner Newcomer Hugo Nameless machte im Schafstall eine prima Figur.

Das DJ-Duo LazyKalle begeisterte mit instrumentalem Hip-Hop, Tom Thaler & Basil mit Deep House und Pop-Rap. Die Lokalmatadoren 6 Feet Further konnten nicht auftreten, doch Sänger und Gitarrist Paulus Ott sorgte mit der großartigen jungen Band Anna & Friends für mehr als nur Ersatz.

Die Rikas aus Stuttgart legten einen tollen Auftritt hin. Mit viel Equipment enterten sie die Bühne und fühlten sich fast wie im Wembley-Stadion: „Das ist großes Kino in Ellwangen.“ Mit „Swabian Samba“ sind die vier Sunnyboys auf Erfolgskurs und erinnern vor allem ältere Semester an die legendären Beach Boys. Ein Hauch kalifornisches Strandfeelig wehte durch den Schafstall, als sie mit handgemachter Guter-Laune-Musik loslegten und mit Titeln wie „Dancing in my Room“, „Dance the Night away“ und der Heidi Klum und Tom Kaulitz gewidmeten Coverversion des Kraftwerk-Ohrwurms „Sie ist ein Model“ einheizten. Spätestens bei der Zugabe mit dem Beatles-Oldie „Twist and Shout“ bebte der Schafstall.

Apropos Kraftwerk: Die Düsseldorfer traten zur selben Zeit auf dem Stuttgarter Schlossplatz auf. Special Guest war Alexander Gerst, der mit Grüßen aus dem All überraschte. Aber wer braucht schon das Weltall, wenn aus Träumen Wirklichkeit wird und man in schönen Luftschlössern entspannt feiern kann. Hoffentlich auch zu den Heimattagen 2019.