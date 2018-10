Wildwochenfreunde raten richtig

Im Rahmen der diesjährigen Wildwochen hat der Hegering Ellwangen an seinem Infostand am Wochenmarkt (Marktplatz) Informationen zur Jagd gegeben und nebenbei ein Gewinnspiel angeboten. Die Gäste durften in einem Glas, das mit Eicheln gefüllt war, die Stückzahl schätzen. Letztlich waren 1234 Stück Eicheln im Glas.

Die meisten Teilnehmer hatten zu wenig geschätzt. Renate Schrader aus Ellwangen hat mit 1250 Stück am besten geraten. Zweiter wurde Johannes Köder, Ellwangen mit 1300 Stück. Dritte wurde Karin Ries, ebenfalls aus Ellwangen, mit 1150 Stück. Zu gewinnen gab’s ein Reh, einen Feldhasen und ein Kochbuch. Hegeringleiter Florian Gaugler und Stellvertreter Leonhard Baumann freuten sich über die rege Teilnahme am Gewinnspiel und überreichten den Gewinnern die Preise.